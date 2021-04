4 morts dans un tournage de masse à Orange, en Californie, et pas un récit à trouver – RedState ⋆ .

Une autre fusillade de masse a eu lieu hier, dans la ville d’Orange, en Californie.

Le registre du comté d’Orange a rapporté,

Une fusillade de masse dans un immeuble de bureaux d’Orange a fait quatre morts, dont un enfant, et deux personnes grièvement blessées mercredi soir. Le tireur présumé – qui a été abattu par la police mais qui pourrait avoir subi une blessure auto-infligée – faisait partie des blessés, ont indiqué les autorités. Parmi les victimes adultes, ont déclaré les autorités, trois étaient des femmes, deux tuées et une blessée et dans un état critique. Un homme a également été tué.

Le sénateur de l’État de Californie, Tom Umberg (D-34), qui représente Orange, a tweeté hier:

Robin et moi sommes bouleversés d’apprendre la fusillade à Orange. Mon personnel et moi surveillerons la situation au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. https://t.co/jHK3gBWBcS – Sénateur Tom Umberg (@SenatorUmberg) 1er avril 2021

La représentante américaine Katie Porter (D-45) s’est également rendue sur Twitter pour exprimer sa tristesse et offrir ce qui serait l’équivalent de «pensées et prières»:

Je suis profondément attristé par les informations faisant état d’une fusillade de masse dans le comté d’Orange, et je continue à garder les victimes et leurs proches dans mes pensées alors que nous continuons à en apprendre davantage. Mon équipe et moi continuerons de suivre la situation de près. https://t.co/e736MgqCQe – Représentante Katie Porter (@RepKatiePorter) 1 avril 2021

Le registre OC a fourni ces détails supplémentaires sur l’incident:

Des agents ont tiré sur le tireur qui a été transporté dans un hôpital de la région, a déclaré le lieutenant de police orange Jennifer Amat lors d’une conférence de presse près du bureau. Le tireur n’a pas été immédiatement identifié et la police n’a pas divulgué publiquement un motif ou d’autres circonstances concernant la fusillade. Quatre personnes sont mortes dans la fusillade, dont un enfant, a déclaré Amat. Les ambulanciers paramédicaux en ont transporté deux autres vers les hôpitaux locaux, dont une femme victime et le tireur qui a été abattu par la police. Les deux étaient dans un état critique tard mercredi. Une arme à feu a été découverte sur les lieux. On ne savait pas immédiatement si le suspect avait été blessé par des coups de feu de la police ou s’il s’était tiré une balle. La police a déclaré que la situation était stable et qu’il n’y avait aucune menace pour le public.

Il y a quelque chose qui manque manifestement dans ce rapport, ainsi que dans d’autres rapports que j’ai lus jusqu’à présent. Ce n’est pas une mauvaise chose.

Au moins 4 personnes sont mortes

La race des victimes et l’auteur ne sont pas mentionnés

Katie Porter, une Dem, ne pleure pas pour le contrôle des armes à feu

Vous n’avez pas trouvé de récit pratique? Https: //t.co/kzHYi3l88E – Jennifer Oliver O’Connell, BA, MPW, Eata Bita Pi (@asthegirlturns) 1er avril 2021

La fusillade de masse du 16 mars dans un spa d’Atlanta a fait mousser les médias hérités, alors qu’ils poussaient le récit fatigué de la «suprématie blanche» tout en décriant la violence anti-asiatique; même si des victimes d’autres races ont également été tuées.

Pas plus d’une semaine plus tard, ce même média s’est mis à genoux avec la fusillade de masse du 22 mars à Boulder, Colorado King Sooper, qui a fait 10 morts. Le récit de la suprématie blanche s’est également effondré parce que le tireur présumé, Ahmad Al Aliwi Alissa, est un Syrien naturalisé et un musulman de gauche.

Il y avait des détails et des reportages de qualité dans l’article du registre OC, et les scénaristes obtiennent des points pour avoir inclus la fusillade de masse du 14 mars à Chicago. L’article a étoffé davantage l’histoire, avec des réactions de parents inquiets dont les proches travaillaient dans l’immeuble de bureaux où la fusillade a eu lieu, et des commentaires de passants, de voisins et de la communauté du comté d’Orange sur la tragédie. C’est le type d’information qui non seulement complète un rapport, mais souligne le bouleversement collectif qui se produit avec ces types d’événements.

Ce qui était le plus étonnant, c’est que le canard du contrôle des armes à feu a été à peine mentionné. Quand c’était le cas, c’était vers la fin de l’article, et offert non pas par les journalistes, mais par l’ancien représentant démocrate américain Harley Rouda, qui a perdu son siège au profit de la républicaine Michelle Steel. C’est l’un des sièges qui a été inversé lors des élections de novembre 2020 et a contribué à donner à la présidente Nancy Pelosi une majorité plus étroite. Une lueur d’espoir dans un nuage du Congrès par ailleurs troublé.

Choqué et attristé d’apprendre une autre fusillade de masse, cette fois à la maison dans le comté d’Orange. Kaira et mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Ces semaines douloureuses l’ont clairement montré: nous devons #EndGunViolence, maintenant. https://t.co/73iOs8gXwJ – Harley Rouda (@HarleyRouda) 1 avril 2021

Rouda est à nouveau en cours d’exécution, il doit donc rester pertinent. On pourrait espérer qu’il continue de travailler pour éclaircir ces pratiques commerciales douteuses, ces préoccupations éthiques et sexistes qui le hantent encore.

Les médias traditionnels ont-ils enfin compris que l’élaboration de récits avant que les faits ne soient présentés peut nuire à l’ensemble de leur programme?

Pourrait être; ou peut-être qu’ils sont trop concentrés sur la promotion de la facture d’infrastructure destructrice de Biden. Les démocrates et leur complexe médiatique ne peuvent pas marcher et mâcher du chewing-gum en même temps quand il s’agit de leur gouvernance ou de leurs politiques, donc cela s’applique probablement aussi à leur filage de récits.