4 nouveaux albums à écouter maintenant : Claire Rousay, Tony Shhnow et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu'il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose un aperçu des nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums de Claire Rousay, Tony Shhnow, Kill Rock Stars et RXK Nephew.

Claire Rousay: Parfois j’ai l’impression de ne pas avoir d’amis [self-released]

L’expérimentatrice texane Claire Rousay a déjà sorti une poignée de disques discrets cette année, dont A Softer Focus d’avril et une collaboration avec la vraie « bff » Mari Maurice, alias More Eaze, dans An Afternoon Whine. Son dernier projet, un single track intitulé Parfois, je me sens comme je n’ai pas d’amis, présente à nouveau Maurice, cette fois aux côtés d’un troisième membre, Emily Harper Scott de Pale Spring. La chanson de 28 minutes mélange des enregistrements de terrain, des cordes et des drones avec un monologue sur la nature de l’amitié, de la codépendance et d’autres sujets tangentiels. En savoir plus sur Rousay dans le récapitulatif de Pitchfork de « La meilleure musique jazz et expérimentale de 2021 ».

Tony Shhnow: Série de meurtres 2 [self-released]

La dernière sortie de Tony Shhnow en 2021 est la suite de Kill Streak, la mixtape exceptionnelle du rappeur d’Atlanta de l’année dernière. Le projet de 16 minutes fait suite à une série de mixtapes récentes, dont Authentic Goods, qui était le choix de l’écrivain de Pitchfork, Alphonse Pierre, pour « Les meilleurs albums sous-estimés de 2021 ».

VIRGINIE: Stars Rock Kill (Rock Stars) [Kill Rock Stars]

Le vénérable label indépendant Kill Rock Stars a célébré son 30e anniversaire cette année en rassemblant des sommités telles que Laura Veirs, Deerhoof, Shamir, Anaïs Mitchell et Xiu Xiu pour couvrir les classiques et les coupes profondes du catalogue du label. Celles-ci sont compilées sur cet opus de 62 titres, qui ravira particulièrement les fans d’Elliott Smith : pas moins de 10 de ses chansons sont reprises, par des artistes allant de Ruth Radelet à Team Dresch.

RXK Neveu: Bienvenue 2 la tempête silencieuse [self-released]

Une autre semaine, une autre bouffée de logorrhée de la part de l’imparable neveu RXK. Welcome 2 the Quiet Storm fait suite à Transporter 4 de la semaine dernière, clôturant une autre année charnière au cours de laquelle le rappeur de Rochester a sorti des dizaines de disques et au moins 100 chansons vraiment bonnes. N’excluez pas qu’un autre tombe avant minuit.

