4 Penny Stocks avec le potentiel de devenir des joueurs d’IA de premier ordre

L’intelligence artificielle, ou IA, est déjà utilisée par de nombreuses industries et entreprises. Parmi les divers secteurs utilisant la technologie figurent les banques, les moteurs de recherche en ligne, les fabricants de médicaments, Tesla (NASDAQ :TSLA) et équipementier agricole Deere (NYSE :DE). Avec l’IA qui prolifère énormément dans le monde des affaires, les penny stocks d’IA peuvent facilement faire des petits investisseurs des millionnaires.

Il suffit de jeter un œil aux capitalisations boursières de certaines entreprises axées sur l’IA. Palantir (NYSE :PLTR) a une capitalisation boursière de 44,5 milliards de dollars; de Schrödinger (NASDAQ :SDGR) atteint 5 milliards de dollars ; C3.ai (NYSE :IA) pèse près de 7 milliards de dollars; et des parvenus (NASDAQ :UPST) la capitalisation boursière est de 12,5 milliards de dollars.

Compte tenu de ces chiffres, il est très possible que les penny stocks d’IA avec une capitalisation boursière de 500 millions de dollars ou moins augmentent de 1000% ou plus en quelques années. Par conséquent, voici quatre actions penny AI qui, je pense, peuvent faire exactement cela.

Oncologie prédictive (NASDAQ :POAI)

Laix (NYSE :LAIX)

Innodata (NASDAQ :J’ACQUIESCE)

Remarque (NASDAQ :MARQUE)

AI Penny Stocks : Oncologie prédictive (POAI)

Source : Shutterstock

Predictive Oncology “est une société de services de découverte basée sur les données et l’IA qui fournit des modèles prédictifs de la réponse aux médicaments tumoraux”.

L’une des filiales de Predictive Oncology, TumorGenesis, utilise des milieux spécifiques hautement différenciés dans lesquels elle cultive des cellules cancéreuses de l’ovaire, ainsi qu’une base de données de 98 types différents de cellules cancéreuses de l’ovaire. Avec ces outils, il identifie des types spécifiques de tumeurs et utilise ces informations pour créer des traitements adaptés à chaque patient.

Se concentrant actuellement sur le cancer de l’ovaire, TumorGenesis a vendu l’année dernière “son milieu de culture de cellules de cancer de l’ovaire unique…

Le mois dernier, TumorGenesis a annoncé une alliance avec la société suédoise Cellevate AB. TumorGenesis a indiqué que les partenaires travailleraient pour aider à identifier des cibles prometteuses au sein des tumeurs, rendant ainsi le développement de médicaments anticancéreux moins cher et plus efficace.

Une autre filiale d’oncologie prédictive, Helomics, utilise l’IA et sa vaste base de données sur les tumeurs pour tester des médicaments anticancéreux potentiels “beaucoup plus tôt dans le processus de découverte de médicaments” que d’habitude.

De plus, en 2020, Predictive Oncology a réalisé un chiffre d’affaires de 1,25 million de dollars et un bénéfice brut de 805 000 $. Sa capitalisation boursière est de 70 millions de dollars.

Laix (LAIX)

Source : MIA Studio / Shutterstock.com

Laix utilise « un professeur d’IA » pour permettre aux étudiants d’apprendre l’anglais. L’enseignant d’IA peut “entendre, comprendre, interagir avec et évaluer les performances de nos utilisateurs”, a déclaré l’entreprise.

Plus tôt cette année, le journaliste d’InvestorPlace, William White, a noté que Laix cherchait à rendre l’enseignement plus rentable. En effet, dans la mesure où le produit de l’entreprise peut enseigner efficacement aux étudiants, il permettra aux gouvernements, aux parents et aux contribuables du monde entier d’économiser beaucoup d’argent.

Au premier trimestre, le bénéfice net de Laix était de 1,9 million de dollars, ou 12,2 millions de RMB, contre sa perte nette de 34,7 millions de RMB au cours de la même période un an plus tôt. La nouvelle a fait monter en flèche les actions de LAIX.

AI Penny Stocks : Innodata (INOD)

Source : Shutterstock

Après avoir ouvert ce matin à 6,30 $, Innodata est légèrement au-dessus de la limite habituelle de 5 $ pour les actions cotées en cents. Mais comme sa capitalisation boursière est assez faible de 170 millions de dollars et que j’étais intrigué par ses produits, j’ai décidé de l’inclure dans cet article.

Innodata développe des « données synthétiques », qui simulent des données réelles, à l’usage des entreprises d’IA. La société affirme que son produit « source et crée rapidement des données synthétiques dans une grande variété de types de documents et de langues ». Il dit également que ses données sont très précises et réduisent les biais.

Innodata a récemment annoncé qu’elle avait remporté un accord avec une grande entreprise d’automatisation des processus de robot pour aider à la création de « modèles d’IA haute performance, ou de robots logiciels intelligents, qui peuvent fonctionner sur une gamme de documents financiers en cinq langues ».

En 2020, le chiffre d’affaires d’Innodata s’est élevé à 58,24 millions de dollars, contre 55,86 millions de dollars en 2019. De plus, son bénéfice d’exploitation a atteint 1,18 million de dollars en 2020 contre -477 000 dollars en 2019.

Remarque (MARQUE)

Source : Shutterstock

Comme je l’ai noté dans une chronique du 29 juin 2020, les caméras de reconnaissance faciale de Remark pourraient aider les forces de l’ordre, tandis que «les écoles en Chine utilisent la technologie de Remark pour s’assurer rapidement que chaque enfant censé être à l’école y est bien». De plus, de nombreuses autres entités, telles que les grandes usines, pourraient utiliser la technologie pour s’assurer que tous leurs employés sont présents. Et les consommateurs peuvent utiliser les systèmes de Remark pour vérifier la longueur des files d’attente dans leurs magasins locaux. Enfin, l’entreprise a développé un système permettant de réduire la consommation électrique jusqu’à 50 % sur le long terme.

En prime, Remark espère obtenir prochainement une importante quantité de liquidités en vendant sa participation dans la société de télésanté Sharecare, qui devrait être cotée en bourse grâce à une fusion avec Société d’acquisition de capitaux Falcon (NASDAQ :ACFC), une SPAC (Société Spéciale d’Acquisition). En février, la fusion a placé une évaluation de 3,9 milliards de dollars sur Sharecare. En août dernier, Remark a annoncé qu’il détenait une participation de 4,5% dans Sharecare.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, Remark a déclaré qu’il était sur le point de remporter un accord avec un opérateur d’« autoroute à trafic intelligent » en Chine qui utilisera le système de Remark pour surveiller sa route. Remark fournit également des « produits d’IA » à une entreprise de villégiature de premier plan pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 et affirme qu’elle est bien placée pour bénéficier du plan d’infrastructure du président Joe Biden.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Remark a bondi à 4,4 millions de dollars, contre 400 000 dollars au cours de la même période un an plus tôt.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur Remark et Schrödinger. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.