4 Penny Stocks, même les investisseurs conservateurs vont adorer

Avouons-le, les stocks de penny peuvent être éprouvants pour les nerfs. Alors que les actions penny (actions qui se négocient à moins de 5 $ par action) ont le potentiel de gains importants, elles peuvent également être extrêmement volatiles et sont sujettes à de fortes fluctuations et à des pertes encore plus importantes. Les investisseurs désireux de mettre de l’argent dans des actions penny doivent avoir de fortes convictions et un estomac solide.

Cela dit, certaines actions penny sont plus stables que d’autres et pourraient plaire aux investisseurs conservateurs. Celles-ci ont tendance à être des actions d’entreprises autrefois de haut vol qui ont connu des moments difficiles ou qui sont en mode de redressement, ainsi que des actions d’entreprises avec de bons produits qui sont en mode démarrage. Ces actions ont tendance à se démarquer de la foule du cuivre avec des données financières solides et un potentiel de gains à long terme.

Dans cet article, nous examinons les actions de quatre penny que même les investisseurs conservateurs pourraient aimer.

Ideanomique (NASDAQ:IDEX)

Nokia (NYSE:NOK)

Le SAF de Chico (NYSE:CHS)

Véhicules Electrameccanica (NASDAQ:SOLO)

Penny Stocks pour les investisseurs conservateurs: Ideanomics (IDEX)

À 3 $ l’action, l’action IDEX se négocie aujourd’hui à environ la moitié de son sommet de 52 semaines de 5,53 $ l’action. Néanmoins, le cours de l’action de la société de technologies financières et de véhicules électriques (EV), dont le siège social est à New York et qui possède des bureaux dans toute la Chine, a augmenté de 710% par rapport à son creux de 52 semaines à 0,37 USD. Avec de tels rendements, tout investisseur pourrait apprendre à aimer Ideanomics.

Fondée en 2004 sous le nom de China Broadband, la société a connu plusieurs noms et re-marques au fil des ans. Cependant, la société et ses actions semblent trouver leur place et gagner du terrain.

L’optimisme actuel est venu après qu’Ideanomics a annoncé de meilleurs résultats au premier trimestre que les analystes ne l’avaient prévu. La société a déclaré un bénéfice par action de 0,00 $, mieux de 3 cents que ce que les analystes avaient prévu. Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 32,71 millions de dollars, ce qui a dépassé les prévisions de 7,71 millions de dollars. Ideanomics a également impressionné en annonçant qu’elle disposait de 356 millions de dollars de liquidités à la fin du trimestre, donnant à la société beaucoup de capitaux pour ses investissements futurs et son expansion.

Alors que certains analystes continuent de remettre en question le rôle d’Ideanomics dans le domaine des véhicules électriques, son activité fintech continue de bien performer, en particulier en Chine.

Nokia (NOK)

À 5,07 $ l’action, le stock NOK commence tout juste à sortir du territoire du stock de penny. La route a été longue pour le géant finlandais des télécommunications qui était le premier fabricant mondial de téléphones portables à rabat à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Mais il semble que la société ait enfin trouvé un nouveau créneau en tant que développeur de réseaux Internet sans fil de cinquième génération (5G). Des entreprises telles que T Mobile (NASDAQ:TMUS) se tournent vers Nokia pour les aider à faire fonctionner leurs réseaux 5G.

Il convient également de noter que Nokia est le plus grand fournisseur de réseau 5G en Chine avec une part de marché de 25% dans ce pays. Les analystes s’attendent à ce que le sans fil 5G, qui est 100 fois plus rapide que les réseaux 4G actuels, devienne la norme Internet dans le monde entier dans les années à venir, et Nokia est en mesure de capitaliser.

L’action NOK est en hausse de 34% depuis le début de l’année à son prix actuel. Et 24% de ce mouvement à la hausse s’est produit depuis la fin du mois d’avril.

Le SAF de Chico (CHS)

Chico’s FAS, basé à Fort Myers, en Floride, est l’un des principaux opérateurs de marques de vêtements pour femmes. Cela comprend les magasins de détail de son homonyme Chico, ainsi que Soma, TellTale et d’autres marques. Bien que Covid-19 ait fermé de nombreux magasins physiques de Chico, la société a réussi à basculer vers sa plate-forme de commerce électronique et à rester à flot grâce aux ventes en ligne. Les ventes numériques du FAS de Chico ont augmenté de près de 70% au cours de son dernier trimestre, et la société a annoncé son intention de transférer davantage de ses activités en ligne et vers des plates-formes de commerce électronique.

Les derniers résultats trimestriels de Chico FAS ont montré que la société avait une perte nette trimestrielle de 79 millions de dollars ou 0,68 $ par action. Cela était dû à la baisse des ventes dans les 1 300 magasins physiques de la société, les mesures de verrouillage de Covid-19 continuant de nuire aux ventes globales. Le FAS de Chico a annoncé son intention de fermer définitivement 16% de ses magasins restants au cours des trois prochaines années, car il transfère ses opérations en ligne. On s’attend à ce que les fermetures de magasins soient une mesure importante de réduction des coûts pour l’entreprise.

L’action CHS a récemment atteint un sommet de 52 semaines de 4,92 $ par action le 18 mai et se négocie actuellement à 4,46 $. Le cours de l’action est en hausse de 181% depuis le début de l’année.

Véhicules Electrameccanica (SOLO)

Electrameccanica Vehicles, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, est un autre parc de véhicules électriques qui pourrait attirer les investisseurs prudents. La société fabrique un véhicule électrique unique à trois roues, à un seul passager, appelé «SOLO», que certains analystes qualifient de «tryke». La société a choisi Mesa, en Arizona, comme emplacement de sa base de fabrication aux États-Unis et a ouvert des salles d’exposition pour ses véhicules dans plusieurs endroits, y compris à San Diego, en Californie. L’usine d’Arizona abritera l’assemblage de véhicules légers et un centre d’ingénierie.

Il est encore tôt chez Electrameccanica Vehicles, et la société est toujours fermement en mode démarrage. Au cours de son dernier trimestre, Electrameccanica Vehicles a déclaré des revenus de seulement 224 000 $ et une perte nette de 41,1 millions de dollars, dont une grande partie peut être attribuée à l’expansion des opérations et des dépenses des entreprises. Cependant, la société dispose d’une trésorerie de 129,5 millions de dollars, ce qui la place sur une base financière solide.

L’action SOLO est en baisse de 37% depuis le début de l’année à 3,90 $ l’action et se négocie latéralement depuis début mai. De fortes ventes aideraient le stock à s’inverser et à augmenter.

A la date de publication, Joel Baglole ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste d’affaires depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour le Washington Post et le Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.