4 personnes arrêtées pour complot visant à déclencher des violences communautaires à Indore avec des publications incendiaires sur les réseaux sociaux

Les accusés auraient conspiré pour créer des troubles dans une partie de la ville, puis déclencher une série d’émeutes à d’autres endroits pour déconcerter la police. (Image représentative)

La police du Madhya Pradesh a arrêté samedi quatre personnes pour avoir comploté en vue de déclencher des violences à Indore en diffusant des messages incendiaires sur les réseaux sociaux, a annoncé la police.

Le commissaire de police Ashutosh Bagri a déclaré que les accusés, tous âgés de 20 à 30 ans, ont été identifiés comme étant Altmash Khan, Mohammad Imran Ansari, Javed Khan et Syed Irfan Ali.

« Les quatre accusés sont inspirés par une idéologie radicale. Ils ont diffusé des messages incendiaires sur les réseaux sociaux liés à un complot visant à déclencher des émeutes communautaires à différents endroits en créant un sentiment de mécontentement parmi les gens à propos de certains incidents récents dans la ville », a déclaré l’officier.

Les accusés auraient conspiré pour créer des troubles dans une partie de la ville, puis déclencher une série d’émeutes à d’autres endroits pour déconcerter la police et l’administration, a-t-il déclaré.

La police enquête pour savoir si les accusés ont des liens avec une organisation terroriste et si une aide financière leur a été apportée, a déclaré le policier.

