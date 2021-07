4 points clés à prendre en compte lors de l’achat d’un contrat d’assurance maladie

Notez que l’achat d’une police d’assurance directement sur le site Web des assureurs peut vous aider à bénéficier de rabais en ligne.

Avant la pandémie, la plupart des gens, en particulier les salariés, étaient satisfaits des régimes d’assurance fournis par l’employeur. Les experts disent que la plupart ne se souciaient même pas de regarder les documents, l’inclusion, les exclusions ou les petits caractères des polices d’assurance.

Cependant, après la pandémie, en particulier au vu des factures hospitalières et médicales exorbitantes qui s’accumulent, que ce soit en raison d’un traitement COVID ou pour toute autre raison médicale, les gens ont commencé non seulement à opter pour une assurance maladie, mais aussi à choisir la meilleure protection de santé disponible. Les experts disent qu’en raison de la pandémie, la plupart des gens sont maintenant bien familiarisés avec la nécessité d’une couverture d’assurance maladie complète.

Voici certaines des choses que vous devez surveiller avant d’acheter une police d’assurance santé optimale :

Nécessité des assurés et démographie

La démographie sociale d’un individu, comme le sexe, l’âge, le revenu, l’origine ethnique, le niveau d’éducation, les années d’expérience, l’emplacement, etc. aide les assureurs à décider du coût moyen d’hospitalisation dans sa région.

De plus, si l’on s’attend à des chambres d’hôpital de qualité supérieure ainsi qu’à des traitements modernes tels que des chirurgies robotiques et des hospitalisations d’urgence à l’étranger, etc. De plus, vérifiez auprès du preneur d’assurance tout plafonnement ou limitation de tout traitement.

Les experts du secteur affirment que les nouveaux assurés devraient également éviter les polices flottantes avec des sommes assurées inférieures, car dans le scénario de pandémie actuel, ils se sont mal comportés. Optez pour une politique qui ne plafonne aucune option de traitement ni aucune maladie.

Délais d’attente et durée de la police

Essayez toujours de choisir une durée de contrat plus élevée allant de 2 à 3 ans. En effet, un mandat plus long s’accompagne de certains avantages, tels que des réductions sur les primes pour la 2e ou la 3e année, etc., ce qui en fait une offre lucrative.

La plupart des assurances maladie sont assorties de délais d’attente. Par conséquent, soyez bien au courant, surtout si vous avez une maladie préexistante ou une maladie grave. Vérifiez auprès de l’assureur le délai d’attente appliqué au contrat. Essayez d’opter pour des politiques qui ont moins d’années de la période d’attente.

Polices avec options de réclamation sans numéraire

Prenez note du réseau d’hôpitaux de la compagnie d’assurance et s’ils facilitent les options de réclamation sans numéraire. Les experts disent qu’en cas d’urgence médicale, il pourrait être difficile d’effectuer des paiements initiaux. Par conséquent, choisissez une couverture qui propose de faire des réclamations sans numéraire et des couvertures dans tout le pays ainsi qu’un réseau plus large d’hôpitaux.

Séparément, assurez-vous que la police que vous choisissez est assortie d’une prime inférieure, sans sacrifier ses avantages. Par exemple, l’achat d’une police d’assurance directement sur le site Web des assureurs peut vous aider à bénéficier de remises en ligne. Divers assureurs proposent également des options de paiement des primes dans les IME à la fois mensuellement et trimestriellement, ce qui peut aider de nombreuses personnes à payer les primes en plusieurs versements.

Hospitalisation et autres couvertures

Un preneur d’assurance doit toujours tenir compte de son âge et de ses problèmes de santé préexistants et de ceux de ses personnes à charge avant de souscrire une police d’assurance maladie. Par exemple, si un preneur d’assurance a déjà une police avec un montant d’assurance inférieur, il peut envisager d’opter pour une police super complémentaire pour la couverture supplémentaire, s’il souhaite mettre à niveau. La police super complémentaire pourrait s’accompagner d’une franchise jusqu’à concurrence de la police d’assurance-maladie existante.

Les dépenses hospitalières ne se limitent pas au séjour à l’hôpital – les tests pré-hospitaliers et les frais post-hospitaliers doivent également faire l’objet d’une attention particulière. Par conséquent, les experts disent choisir une police qui couvre à la fois les frais pré et post-hospitalisation. En plus des couvertures d’hospitalisation de base, certaines des couvertures complètes qui devraient être incluses dans la police sont les procédures de soins de jour, l’hospitalisation à domicile, les traitements alternatifs comme AYUSH (Ayurveda, Unani, Siddha et homéopathie), les frais de don d’organes, les options modernes technologiquement avancées comme Thérapie par cellules souches, chirurgies robotiques, etc.

