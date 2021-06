4 points clés à retenir de la première de la saison 5 de Rick et Morty

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la première de la saison 5 de Rick et Morty, “Mort Dinner Rick Andre”. Lisez à vos risques et périls !

Rick et Morty sont revenus à Adult Swim pour la saison 5, et une fois de plus, les téléspectateurs ont été aspirés par la folie de la dynamique familiale Sanchez/Smith. À bien des égards, la première était l’affaire unique standard, avec de nombreux moments qui ne seront probablement plus jamais abordés dans la série, bien que l’équipe créative de Dan Harmon et Justin Roiland ait également introduit plusieurs moments apparemment importants que les fans devraient mémoriser comme la saison continue.