4 pratiques RH innovantes que les entreprises devraient mettre en œuvre pour prospérer dans l’ère post-COVID

Par Malcolm Dsouza,

La pandémie en cours a poussé les chefs d’entreprise à repenser et à redécouvrir leur raison d’être. Avec le déménagement des bureaux à domicile, les équipes RH avaient la lourde tâche de restructurer les stratégies de travail existantes et de s’assurer que les employés restent connectés, engagés, motivés et productifs pendant le changement à grande échelle.

Bien que nous soyons déjà conscients des transitions « nouvelle normalité », nous ne pouvons pas ignorer le fait que ce changement soudain a également suscité l’innovation dans les entreprises. En tirant parti des technologies, les responsables RH ont non seulement rendu cette transition fluide et transparente pour les employés, mais les ont également aidés à rester en sécurité, en forme et axés sur les résultats dans leur nouvelle configuration de bureau à domicile.

Dans ce contexte, voici quelques pratiques RH innovantes que les entreprises new-age et établies ont adoptées pour réussir dans le nouvel ordre mondial :

Prenez soin de votre santé mentale !

La FMH a été l’approche la plus sûre adoptée par les entreprises pour poursuivre leurs opérations au milieu de la pandémie. Cependant, dans de nombreux cas, cela a également entraîné une augmentation du stress, car les employés devaient équilibrer à la fois les délais de bureau et les tâches ménagères. Les burnouts fréquents ont eu un effet négatif sur le bien-être mental des employés, les empêchant de contribuer de manière significative à leur vie personnelle et professionnelle.

Selon un sondage, le stress lié au travail de la FMH a affecté la vie personnelle de 59 % des hommes et de 56 % des femmes. Pour résoudre ce problème, plusieurs entreprises se sont associées à des experts de la santé pour fournir une assistance rapide aux employés s’ils traversent des traumatismes émotionnels. Tout ce qu’ils ont à faire est de se connecter avec un expert via le numéro d’assistance téléphonique gratuit du PAE et d’obtenir une aide instantanée et gratuite.

La montée en compétences est la nouvelle nécessité !

L’une des plus grandes répercussions de la pandémie à ce jour est les licenciements et les réductions de salaire. Alors que les employés ont du mal à prouver leurs capacités, de nombreuses entreprises se sont présentées pour recycler et améliorer les compétences de leur main-d’œuvre. L’adoption croissante de programmes de mentorat par les dirigeants pour favoriser le développement personnel et aider les employés à acquérir des compétences compétitives, comme mesure pour combler l’écart entre les talents et les compétences en est un témoignage.

Ces initiatives d’apprentissage incluent à la fois des compétences techniques et des compétences générales telles que le leadership, la communication, la gestion d’équipe, la résolution de problèmes et la pensée logique, entre autres. Ces programmes de soutien ont non seulement aidé les employés à améliorer leurs capacités existantes en fonction de l’évolution de la demande du marché, mais ont également renforcé la collaboration, la diversité, l’égalité et l’inclusion au sein de l’organisation.

Le soutien financier est tout aussi important !

La pandémie en cours a également engendré des difficultés financières pour une grande partie de la population mondiale, ce qui rend difficile pour les gens de gérer même leurs dépenses quotidiennes. Par conséquent, pour offrir un soutien financier en ces temps difficiles, diverses entreprises ont créé des subventions en espèces pour les employés qui sont basées sur des événements spécifiques tels que la perte de revenus du ménage, les dommages au logement, l’incendie, la maladie, etc.

Par exemple, Edwards Lifesciences a commencé à fournir aux employés dans tous leurs sites mondiaux des subventions allant de 500 $ à 4 000 $ sur demande en fonction de tout événement indésirable et du lieu de résidence des employés. Les employeurs proposent également des couvertures d’assurance-vie avec des tampons d’entreprise pour aider les employés avec des fonds supplémentaires au cas où ils dépasseraient leur limite de couverture d’assurance. D’autres mesures incluent le remboursement des vaccins, les congés de décès, l’absence de réduction de salaire, l’embauche de plus de candidats, etc.

Restez engagé, restez motivé !

Alors que la pandémie a mis un terme à nos vies sociales, en nous limitant aux réunions Zoom et MS Teams, il est devenu essentiel pour les dirigeants de garder les employés connectés et engagés à tous les niveaux. En veillant à ce que l’employé et l’employeur restent intacts et enclins à un objectif commun, les entreprises ont mis en place diverses initiatives d’engagement.

Par exemple, organiser des concours virtuels autour de divers sujets tels que le fitness, le talent, la comédie et bien plus encore. Ces programmes jouent un rôle central dans la construction et le renforcement des relations entre collègues, et en les divertissant tout en restant compétitifs. Après tout, une concurrence saine peut véritablement motiver les employés à mieux performer et à exceller dans leurs domaines respectifs.

En résumé

Alors que nous avançons dans l’ère post-COVID, les entreprises doivent continuer à se concentrer sur la santé, la prévention, la nutrition, le service communautaire, la finance et l’éducation. Ces facteurs décideront si une entreprise prospérera ou périra. De plus, il y a un autre aspect que les dirigeants doivent garder à l’esprit – l’autonomisation des femmes – pour se démarquer du lot. Aider les femmes employées à atteindre des postes de direction devrait être une priorité absolue dans l’agenda d’une organisation. Ce sont là quelques-uns des points clés à retenir que les dirigeants doivent prendre en compte tout en inaugurant la nouvelle normalité, sans laquelle ils appartiendraient au passé, tôt ou tard.

(L’auteur est responsable des ressources humaines, Edwards Lifesciences (India) Private Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

