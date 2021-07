4 prétendants sérieux au collège émergent pour Bronny James

27/07/2021 à 02h19 CEST . / Memphis Les Grizzlies de Memphis et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont dans la phase finale de la négociation pour fermer le transfert du centre lituanien Jonas Valanciunas en échange du vétéran numéro cinq, le Néo-Zélandais Steven Adams, meneur Eric Bledsoe Grizzlies et deux futurs choix de première ronde. […] More