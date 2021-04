4 Prévisions de marché baissier vs haussier 2021: une correction du marché est-elle à venir?

Nous n’avons pas besoin de vous dire que le marché est en plein essor – l’explosion des investisseurs de détail a pris le dessus sur le cycle de l’actualité ces dernières semaines. C’est un signifiant audacieux de la course haussière dans laquelle nous nous trouvons. Cependant, chaque course de taureaux rencontre son ours. Alors, une correction du marché est-elle à venir? Et si oui… quand?

Source: Shutterstock

Les analystes du marché se disputent pour savoir si ce taureau furieux vivra ou non jusqu’en 2021. Certains voient la bulle technologique prête à éclater, certains voient les métaux précieux comme juste en train de se réchauffer.

Alors, que disent les analystes à propos d’une correction du marché à venir? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Les arguments en faveur d’une course de taureaux en 2021

Le professeur de Wharton, Jeremy Siegel, est l’affiche d’un taureau de Wall Street, et cette année, il ne voit aucune raison de croire à une correction du marché pour le moment. “Nous ne sommes pas dans la neuvième manche ici”, avait à dire Siegel à propos du marché. Mais qu’en est-il de l’inflation? Bien que Siegel affirme que la levée des restrictions de Covid-19 entraînera de l’inflation, il ne pense pas que les investisseurs doivent s’inquiéter. En fait, il dit que les actions peuvent remonter pendant une période d’inflation parce qu’elles sont des options plus intéressantes maintenant que la détention d’obligations ou de liquidités.

Un autre problème qui pourrait présager une correction du marché est la hausse des impôts proposée par le président Joe Biden, qui appelle à augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28%. Yun Li de CNBC, optimiste en 2021, a cité le S&P 500 Le mois de mars rebondit comme signe d’un rallye haussier continu et affirme que les hausses d’impôts ne sont pas à craindre. Li a également cité un analyste de Wells Fargo, qui écrit que même au milieu des hausses d’impôts, des dépenses fiscales et une croissance économique record atténueront considérablement le coup.

En d’autres termes, alors que l’inflation et les changements fiscaux posent des risques pour le marché, les taureaux pensent qu’il n’y a aucune raison de craindre une correction du marché maintenant.

Ours: avertissement d’une correction du marché en 2021

L’analyste de Blackstone, Byron Wien, est l’un des nombreux experts qui avertissent les investisseurs d’une correction imminente du marché. Contrairement à Siegel, Wien craint que l’inflation ne soit pas loin. Et, bien qu’il dise que nous pourrions peut-être «ignorer», il conseille toujours aux investisseurs de planifier à l’avance. Wien estime que l’inflation augmentera plus rapidement que ce que les calculateurs prédisent et que la Réserve fédérale resserrera les politiques monétaires. Alors que l’enchaînement des événements et la vente qui s’ensuivent se profilent selon Wien, il estime que la correction à venir prélèvera de nouvelles rebondissements pour le marché.

L’expert financier Suze Orman considère que le marché haussier actuel rappelle fortement les années 2000 et 2008. Parallèlement à la bulle Internet et à la bulle immobilière, Orman considère que la bulle technologique est prête à éclater. Elle avertit les investisseurs qu’une telle correction pourrait intervenir le plus tôt possible. Cependant, ses résultats sont importants pour les investisseurs à noter. Bien qu’elle veuille que les investisseurs soient prudents, elle ne recommande pas la vente panique. Elle conseille plutôt aux investisseurs de voir une correction du marché comme une excellente occasion d’acheter des actions à rabais.

Alors, quel est le plat à emporter ici?

Les analystes sont évidemment assez divisés sur la question, et nous ne savons pas avec certitude si une correction du marché est à venir. Les investisseurs doivent simplement être conscients que cette conversation surgit. En fin de compte, même les plus baissiers de Wall Street pensent que le rebond qui en résultera après une correction du marché sera très productif.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.