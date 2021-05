4 principales applications qui pourraient dominer l’avenir des applications décentralisées

Les applications décentralisées (dApps) sont une technologie relativement nouvelle qui devient de plus en plus populaire dans les cercles d’investissement. Les dApps offrent l’apparence et les fonctionnalités des applications Web et téléphoniques standard que nous connaissons tous, mais les dApp ne sont pas exécutées sur des serveurs d’entreprise.

Au lieu de cela, les dApps s’exécutent sur une blockchain ou un réseau peer-to-peer. De cette façon, aucun utilisateur ou entreprise n’a le contrôle sur eux. Ils sont axés sur la communauté.

Un autre avantage des applications décentralisées est que les temps d’arrêt sont éliminés. Si un serveur tombe en panne, un autre PC prend la charge et les dApps continuent de fonctionner. En l’absence d’autorité centrale responsable de l’exécution des dApps, ils résistent aux interférences des gouvernements, des entreprises ou des particuliers.

Voici les 4 principales dApps qui pourraient dominer l’avenir des applications décentralisées:

Uniswap (CCC:UNI-USD)

IDEX (CCC:IDEX-USD)

MakerDAO (CCC:MKR-USD, CCC:DAI-USD)

CryptoPunks

Les dApps sont généralement open-source, ce qui permet aux développeurs d’améliorer plus rapidement les fonctionnalités et les fonctionnalités. Et comme les dApps sont généralement basées sur la blockchain, il est facile d’intégrer profondément les crypto-monnaies. Intéressé à explorer les dApps? Voici quatre applications décentralisées populaires pour le nouveau monde de l’investissement.

Uniswap (UNI-USD)

Uniswap, basé aux États-Unis, a été lancé en 2018. La fonction clé d’Uniswap est l’échange de Ethereum (CCC:ETH-USD) et d’autres jetons de monnaie numérique ERC-20. Uniswap propose également une fonction Pool. Les utilisateurs déposent des jetons dans un contrat intelligent – fournissant des liquidités – et gagnent des jetons de pool en retour.

Uniswap est populaire pour un certain nombre de raisons, y compris les faibles frais de négociation, une approche d’auto-conservation (les utilisateurs conservent la garde complète de leurs fonds) et un large éventail de jetons disponibles pour le trading.

Les utilisateurs apprécient également le fait qu’il ne nécessite pas de processus de connaissance du client (KYC). Cela signifie non seulement qu’ils peuvent se configurer et négocier plus rapidement, mais cela offre également une protection des informations personnelles en cas de piratage de l’échange.

Uniswap revendique plus de 43 millions de transactions à vie, avec un volume de plus de 223 milliards de dollars.

IDEX (IDEX-USD)

IDEX se présente comme l’échange de crypto-monnaie le plus avancé au monde. Lancé en 2016, IDEX est actuellement disponible pour Ethereum et Binance (CCC:BNB-USD) blockchains. Ce dApp était le premier échange de contrats intelligents basé sur Ethereum à permettre le trading en temps réel.

Avec IDEX, les traders n’ont pas à attendre que les transactions soient minées, ils peuvent passer plusieurs commandes et annuler des commandes sans avoir à payer le coût du gaz (que de nombreuses autres bourses facturent pour accélérer la transaction).

La sécurité est un argument de vente important, les utilisateurs étant tenus de vérifier toutes les transactions à l’aide d’une clé privée. IDEX a également son propre jeton, conçu pour permettre aux investisseurs de gagner une part des frais générés par l’échange.

MakerDAO (MKR-USD, DAI-USD)

MakerDAO est une plate-forme de crypto-prêt avec sa propre monnaie numérique appelée Dai. Il permet aux utilisateurs d’emprunter et de prêter à l’aide d’une application décentralisée, sans intermédiaire prenant part aux bénéfices. Comme Uniswap, les utilisateurs ne sont pas tenus de s’inscrire ou de KYC.

L’une des raisons pour lesquelles les investisseurs comme MakerDAO est que Dai est une devise stable. Cela signifie que sa valeur est maintenue ancrée au dollar américain pour la stabilité. C’est une victoire dans un monde crypto où la valeur des devises telles que Bitcoin (CCC:BTC-USD) peut fluctuer énormément. De plus, Dai n’est lié à aucun pays spécifique, de sorte qu’aucun gouvernement ou banque n’a de contrôle sur les dépenses, les prêts ou les emprunts sur la plate-forme.

En décembre 2020, le nombre de jetons Dai existants dépassait le milliard. Dans le même temps, la valeur totale des actifs garantis sur MakerDao a atteint 2,71 milliards de dollars, soit une augmentation de 674% d’une année sur l’autre.

CryptoPunks

Ceux qui souhaitent investir dans les NFT (jetons non fongibles) savent tout sur les CryptoPunks. Révolutionnaire parmi les applications décentralisées, CryptoPunks négocie des NFT depuis 2017. En fait, cette dApp prétend avoir généré le premier NFT.

Chacun des 10000 NFT CryptoPunks est une image d’art 8 bits, 24 x 24 pixels. Le 11 mars, l’un de ces NFTS – CryptoPunk7804 – s’est vendu pour 4200 Ethereum, soit l’équivalent de 7,5 millions de dollars.

La plate-forme basée sur la blockchain Ethereum a enregistré un volume de transactions de près de 275 millions de dollars au cours de cette période.

Au moment d’écrire ces lignes, Brad Moon ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.

Brad Moon écrit pour InvestorPlace.com depuis 2012. Il écrit également sur les actions pour Kiplinger et est un contributeur principal spécialisé dans la technologie grand public pour Forbes depuis 2015.