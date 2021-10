4 principales transactions boursières de vendredi : Tesla et Nvidia à des sommets historiques ?

Il y a deux semaines, les ours se sont extasiés sur la façon dont la « bulle » du marché boursier était sur le point d’éclater. Eh bien, cet argument s’est soudainement calmé alors que le S&P 500 travaille sur son septième gain quotidien consécutif et approche de nouveaux sommets. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières, en commençant par quelques grandes.

Meilleures transactions boursières pour demain n°1 : Tesla

Mec, à quel point ce stock a-t-il été gratifiant ? Tesla (NASDAQ :TSLA) a été une bête absolue, maintenant en neuf semaines consécutives. L’action a culminé à 900 $ jeudi, soit 40 cents de moins que le plus haut historique.

Nous sommes optimistes sur ce nom depuis un certain temps maintenant, mais nous avons récemment demandé que le titre atteigne 1 000 $ par action et une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

La première étape de ce processus sera d’atteindre de nouveaux sommets historiques. À la baisse, je veux voir les moyennes mobiles à court terme de l’action, telles que les valeurs à 10 et 21 jours, continuer à se maintenir comme support.

Plus Tesla peut passer de temps dans la zone de 880 $ à 900 $, meilleures sont les chances que l’action puisse grimper à 1 000 $.

Si une baisse plus importante devait se produire, voyons comment la zone de 780 $ à 800 $ se maintient comme support.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Nvidia

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a également été incroyablement bien payé ces derniers temps. Le stock nous a donné une puissante rotation hebdomadaire et nous avons eu la chance d’en profiter.

Avec maintenant plus de 220 $, les taureaux Nvidia recherchent une résistance à la poussée et le plus haut historique de près de 230 $. S’il peut dépasser ce niveau, cela pourrait ouvrir la voie à une hausse vers 250 $ et l’extension de 161,8% près de 252 $.

À la baisse, surveillez une cassure en dessous de 220 $. Cela pourrait ouvrir la porte à la moyenne mobile à 50 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 3 : PayPal

Les investisseurs n’aiment vraiment pas les nouvelles concernant Pay Pal (NASDAQ :PYPL) explorer un achat de Pinterest (NYSE :ÉPINGLES). Les rapports doivent être légitimes – PayPal ne laisserait pas son action chuter de plus de 10 % en deux jours sur une rumeur si elle n’avait aucun fondement. La direction dirait simplement que c’est faux.

Cela ne veut pas dire que l’accord arrivera, mais ce doit être une vraie discussion qui a lieu.

À l’origine, nous avions une correction « ABC » jusqu’à la moyenne mobile de 10 mois et une belle rotation à la hausse. Cependant, cela s’est transformé en une correction « ABCDE » en cinq vagues lorsque l’action est tombée en panne par rapport à la moyenne mobile de 50 jours mercredi sur les nouvelles de Pinterest.

Maintenant, les taureaux essaient de déterminer où le soutien entrera en jeu. Je suis à la recherche d’un certain type de renversement de l’action, comme une ouverture d’écart et une récupération du plus bas de la veille.

Dans ce cas, voyons si la zone de 240 $ à 241 $ sert de support. C’est l’extension à la baisse de 161,8% de la jambe « CD » actuelle. À la hausse, l’action PYPL doit récupérer la moyenne mobile sur 10 mois. S’il s’agit de résistance, les taureaux pourraient avoir des difficultés à moyen terme.

Top Trades pour demain n°4 : Square

Alors que PayPal se débat, Carré (NYSE :SQ) semble aller très bien. L’action travaille sur son huitième gain quotidien consécutif et atteint des sommets sur plusieurs semaines.

L’action efface également la moyenne mobile à 50 jours et la résistance à la baisse (représentée par la ligne bleue diagonale).

À partir de là, voyons si l’action Square peut grimper jusqu’à la zone de résistance de 275 $. Une poussée à travers cette zone ouvre la porte au niveau de résistance de 283 $ à 285 $. Au-dessus de cela, nous pouvons nous concentrer sur 300 $ et plus.

À la baisse, j’aimerais voir les moyennes mobiles à 10 et 50 jours servir de support, mais je veux surtout que Square se maintienne au-dessus de la résistance à la tendance baissière précédente. Cela gardera les acheteurs en contrôle à court terme.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA et PINS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.