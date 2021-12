4 principales transactions boursières du jeudi : AMC, CRM, COST, S&P 500

Le marché a ouvert en hausse et s’est fortement redressé, puis s’est inversé à la baisse ce jour-là. Ce fut un coup dur pour les taureaux qui cherchaient un certain type de mouvement à la hausse pour réparer certains des dégâts techniques des derniers jours. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : ETF S&P 500 (SPY)

J’ai eu un petit problème avec l’énorme retard de mercredi, mais j’étais prêt à m’adapter à la situation. Cet ajustement était principalement dû au fait que l’ampleur de mercredi était assez forte pendant les premières heures de la journée, tandis que des actions comme Pomme (NASDAQ :AAPL) a atteint de nouveaux sommets.

Cependant, avant la cloche d’ouverture, cela m’a dérangé à quel point la largeur était médiocre mardi, avec un jour de volume baissier de près de 90 %. Cela faisait suite à la journée de baisse de 90 % que nous avons eue vendredi.

Ce matin, j’ai dit que j’aurais préféré une ouverture plus basse, vers la moyenne mobile à 50 jours et une zone de cassure proche de 454 $ à 455 $. Cela aurait été beaucoup plus sain de cette façon.

En tout cas, nous y sommes et l’action n’est pas si surprenante. Le tell est arrivé lorsque le SPY n’a pas pu récupérer et se maintenir au-dessus des moyennes mobiles de 10 et 21 jours. À partir de là, la zone de 454 $ doit être maintenue comme support. Si tel est le cas, la zone de 460 $ pourrait être de retour sur le pont.

En dessous de la moyenne mobile à 50 jours, il est possible que nous assistions à une pression de vente supplémentaire.

Au-dessus du plus haut de cette semaine (plus haut de lundi), et la zone de résistance de 471 $ est en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Salesforce (CRM)

Force de vente (NYSE :CRM) l’action devient crémeuse ce jour-là, en baisse de près de 12% après que la société a annoncé ses bénéfices.

Je pensais que ce serait un long coup pour combler l’écart à 260,36 $. En fait, c’était en quelque sorte mon attente du « pire scénario » pour cette entreprise. Il s’avère que le marché avait encore plus de mal à l’esprit.

Maintenant en croisière à la baisse, les investisseurs doivent avoir les yeux rivés sur la moyenne mobile à 200 jours. En dessous, la moyenne mobile sur 50 semaines et la mesure hebdomadaire du VWAP sont sur la table.

Sur un rebond, cependant, voyons si le stock de CRM peut récupérer le plus bas de mercredi et remonter à nouveau dans la résistance de 265 $ à 270 $. Au-dessus de cela, ses bénéfices après-bénéfices sont élevés à près de 277 $, puis le niveau de remplissage des écarts.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Costco (COST)

Costco en gros (NASDAQ :COÛT) a été une telle bête ces derniers temps. Le titre continue de grimper malgré certaines turbulences sur le marché et sa force relative devient une observation de base parmi les commerçants.

Cependant, si nous ne pouvons pas récupérer le plus bas de mardi et la moyenne mobile sur 10 jours, un test de la moyenne mobile sur 21 jours peut être envisagé. C’est malgré la force de ce stock et malgré le temps que nous avons passé sans test des 10 jours jusqu’à hier.

Pourtant, le bénéfice du doute repose sur les taureaux sur celui-ci. Costco a été solide, tout comme la force relative. Gardons un œil sur celui-ci.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE :AMC) est maintenant plus bas pour une sixième session consécutive et ne s’est pas bien négocié ces derniers temps, évidemment.

En dessous de toutes ses principales moyennes mobiles, nous obtenons maintenant notre premier test de la moyenne mobile sur 200 jours depuis longtemps. Cela survient alors que l’action passe en dessous du niveau de 33,74 $ et du plus bas du mois dernier à 32,75 $.

À partir de là, nous devons voir si le stock peut récupérer les 200 jours. Si c’est le cas, la zone précédente dont je viens de parler – 32,75 $ à 33,75 $ – pourrait être de retour sur la table.

Si AMC ne peut pas récupérer les 200 jours, le plus bas du troisième trimestre à 28,91 $ pourrait être en jeu, ainsi que la moyenne mobile sur 50 semaines et la mesure hebdomadaire VWAP.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.