4 principales transactions boursières du jeudi : DWAC, BKKT, COST, DOCU

Après des journées de hausse consécutives, le marché boursier a fait un assez bon travail en contenant ses gains et en coupant sur le côté mercredi. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi – le « jour de roulement » pour les contrats à terme sur indices.

Principales transactions boursières pour demain n° 1 : Digital World Acquisition Corp. (DWAC)

Société d’acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) est une action qui a attiré l’attention à Wall Street. Sous une pression importante depuis qu’elles ont grimpé en flèche fin octobre, les actions ont trouvé une certaine traction à la hausse ces derniers temps.

Cependant, l’action rencontre une certaine résistance mercredi, près de 63 $ à 65 $.

S’il y a une nouvelle accélération, le niveau clé à surveiller sera le plus haut de novembre près de 70 $. Plus de 70 $ et qui sait, peut-être 100 $ pourraient être de retour sur la table dans ce mouvement sauvage.

À la baisse, cependant, gardez un œil attentif sur le plus bas de mercredi à 48,50 $. Une cassure de ce niveau renvoie non seulement l’action en dessous de 50 $, mais la ramène également en dessous des moyennes mobiles à 10 et 21 jours.

Ce n’est pas une position dans laquelle les taureaux veulent se retrouver.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Bakkt Holdings (BKKT)

Un autre déménageur sauvage? Bakkt Holdings (NYSE :BKKT), qui a bondi de près de 30% sur la journée et s’est appuyé sur le rallye de 5% de mardi.

Alors que peu de gens sont impatients d’acheter un rallye de 35% sur deux jours, un domaine important se profile à l’horizon.

C’est la zone de 17,50 $, où nous trouvons le plus haut de la semaine dernière et la moyenne mobile sur 10 semaines. Si l’action peut atteindre ce niveau, alors 20 $ sont possibles, suivis de 25 $ à 27 $. Au-dessus de cela, et le retracement de 50% est possible.

Si cette zone tient la résistance, cependant, nous pourrions voir à nouveau 15 $ ou moins, suivis des moyennes mobiles sur 21 et 50 semaines.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Costco Wholesale (COST)

Hors mercredi, Costco en gros (NASDAQ :COÛT) a été un monstre de force relative. Même si le marché vacillait, Costco a continué à tenir le coup.

Au milieu de son rallye monstrueux, l’action Costco a arraché un tronçon où elle s’est ralliée au cours de 15 séances sur 16, s’est consolidée, puis a grimpé au cours de neuf des 10 jours suivants. Au total, il s’est redressé lors de 25 des 30 séances de négociation au cours de cette période.

Incroyable.

Après une certaine volatilité la semaine dernière, Costco a riposté, mais l’écart ouvert d’aujourd’hui a été vendu de manière agressive. Si agressivement en fait que nous avons une bougie d’inversion baissière alors que l’action a du mal à maintenir la moyenne mobile de 21 jours.

Une cassure de 525 $ ouvre la porte au plus bas de la semaine dernière près de 514 $. Si nous obtenons une rotation hebdomadaire vers le bas, il sera probablement plus sain de donner aux taureaux une belle chasse jusqu’à la zone des 500 $.

Il s’agit non seulement d’un niveau psychologique clé, mais il s’agissait également d’une grande marque d’évasion début novembre. Il est également proche de la moyenne mobile sur 50 jours et de la mesure quotidienne du VWAP.

Gardez à l’esprit que Costco publie ses bénéfices après la clôture de jeudi.

Top Trades pour Demain N°4 : DocuSign (DOCU)

DocuSign (NASDAQ :DOCU) a été si durement touché que le rallye de 11 % de mercredi semble minuscule sur le graphique.

Cela fait suite à la baisse d’un jour de 42,2 % qu’il a subie la semaine dernière sur les bénéfices. Cela s’est produit sur un volume qui était 140 % plus important que le jour de volume record précédent et était près de 50 fois le volume moyen régulier un jour de négociation donné pour DocuSign.

Comme il approche 155,40 $, celui-ci vaut la peine d’être regardé.

C’est le plus haut post-bénéfice et si nous pouvons obtenir une poussée au-dessus de cette marque, cela met en jeu une «attaque d’écart» – essentiellement une sorte de tentative pour combler cet écart massif.

L’écart va jusqu’à 227,47 $. Si l’action commence à grimper, je ne sais pas jusqu’où elle ira. Peut-être seulement aux moyennes mobiles de 8 ou 10 jours, si les taureaux ont de la chance. S’il efface ces mesures, voyez comment il gère 185 $.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de ce mois près de 131,50 $ est un mauvais signe pour les taureaux.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.