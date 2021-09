4 principales transactions boursières du jeudi : FB, SOFI, ADBE, AFRM

in

Les actions ont été enterrées lundi et ont tenté de rebondir sans grand succès mardi. Malgré beaucoup de volatilité mercredi en raison de la Fed, les actions affichent des gains décents dans les dernières minutes de la journée. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Les meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Facebook (FB)

Retirez les cinq derniers jours de négociation, et Facebook (NASDAQ :FB) était un leader parmi les valeurs technologiques et le groupe FAANG. Cependant, après avoir baissé au cours de cinq des six sessions, nous avons déjà une rotation mensuelle à la baisse, car l’action n’a pas réussi à maintenir le niveau de 350 $.

À partir de là, observez la moyenne mobile sur 21 semaines et le niveau de 351 $. En dessous de ces marques et il est difficile d’être optimiste sur Facebook à court terme.

Si l’action retrouve ces niveaux, les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours sont probablement en jeu.

À la baisse, cependant, peut-être que Facebook doit baisser le niveau de 330 $. Près de 325 $ est la moyenne mobile sur 10 mois. Un flush plus important pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 200 jours.

Principales transactions boursières de demain n° 2 : SoFi Technologies (SOFI)

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) a explosé à la hausse ce jour-là, grimpant de 11% mercredi.

Notre niveau de 14,73 $ a fini par se maintenir comme support alors que les actions ont explosé au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. À partir de là, ces niveaux doivent continuer à servir de support. Tenir les 50 jours est plus une préférence, tandis que 14,73 $ est plus une nécessité.

Du côté positif, cependant, SoFi fait face à un test difficile des moyennes mobiles sur 21 semaines et 200 jours. Au-dessus de ces mesures, on pourrait courir jusqu’à 20 $ et le retracement de 61,8 % en jeu.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Adobe Systems (ADBE)

Systèmes Adobe (NASDAQ :ADBE) a plongé après avoir déclaré des bénéfices, mais n’a pas exactement cratéré, terminant la journée en baisse de 3% sur la journée. Non pas qu’il devrait se creuser, déjà en baisse au cours de sept des 10 séances de bourse précédentes.

Sans oublier qu’Adobe a réalisé son sixième meilleur et son résultat net consécutifs et son troisième trimestre consécutif avec une croissance des revenus supérieure à 20 %.

Avec Adobe, il y a quelques niveaux clés à faire le point. Premièrement, s’il s’agit d’une correction « ABC », nous sommes à l’extension à la baisse de 161,8 % de la correction. De plus, nous sommes également à la mesure quotidienne du VWAP.

Pour les taureaux, c’est une configuration risque/récompense décente. Du côté positif, voyons si Adobe peut rebondir vers la moyenne mobile sur 50 jours et combler l’écart de revenus.

Cependant, une clôture inférieure au plus bas de mercredi pourrait mettre en jeu 600 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines.

Les meilleures transactions pour demain n ° 4: Affirm Holdings (AFRM)

Affirmer les avoirs (NASDAQ :AFRM). Le titre essaie de grimper, malgré la pression de vente sur le marché au sens large.

À partir de là, le stock nous donne une rotation quotidienne à la hausse et comble l’écart laissé à partir de lundi. Voici un graphique de deux heures, et il est assez ordonné.

Les taureaux aimeraient voir le test des actions atteindre le plus haut de la semaine dernière, à 121,25 $. Au-dessus, cela pourrait ouvrir la porte au plus haut de ce mois près de 126,50 $. Tant qu’il est au-dessus de la moyenne mobile de 10 jours et de la moyenne mobile de 50 unités sur le graphique de deux heures, les taureaux gardent le contrôle.

À la baisse, cependant, la ligne dans le sable à tenir est de 102,30 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.