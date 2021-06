4 principales transactions boursières du jeudi : GME, BBIG, RIDE, CLNE

Une autre journée à faible volume où les marchés n’ont pas réussi à obtenir beaucoup de traction laisse certains commerçants frustrés, bien que les actions mèmes aient certainement été divertissantes. Examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 1 : GameStop (GME)

Le commerce des mèmes n’est pas dirigé par GameStop (NYSE :GME) cette fois-ci, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas au point. Avec des bénéfices attendus après la clôture, de nombreux traders ont celui-ci sur leur radar.

Si nous obtenons une autre compression, voyons si l’action GameStop peut éliminer le récent sommet proche de 345 $, ainsi que le sommet de mars à 348,50 $. Si GameStop traverse cette zone, plus de 400 $ pourraient être sur la table. Au-dessus de 400 $ et le sommet historique à 483 $ peuvent devenir un objectif.

On ne sait vraiment pas ce que ce nom peut faire. Le marché est tellement farfelu ces jours-ci, mais il vaut la peine de planifier à l’avance pour savoir quoi faire si cela se produit.

En revanche, surveillez la zone de 275 $ à 300 $. Cette zone a été une résistance jusqu’à ces deux derniers jours, donc les haussiers veulent voir une baisse dans cette zone agir comme support. Sur une cassure en dessous, gardez un œil sur la moyenne mobile à 10 jours.

Si nous obtenons une baisse soutenue, observez la moyenne mobile sur 21 jours et la zone de 210 $ à 220 $.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Vinco Ventures (BBIG)

Avec sa capitalisation boursière de 150 millions de dollars, Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) n’est pas celui qui apparaît trop souvent.

Cependant, avec l’évolution récente des prix, les commerçants sont certainement attentifs. Le titre a récemment franchi la résistance à la tendance baissière (ligne bleue), ainsi que les plus hauts de février et mars.

S’il peut dépasser le plus haut de mercredi, le retracement de 61,8% est en jeu à 6,55 $. À la baisse, voyez s’il peut contenir la moyenne mobile sur 10 jours et le haut de la résistance à la tendance baissière précédente. En dessous de ces mesures, il est probable qu’un comblement des lacunes soit en jeu.

Une grande préoccupation : outre la petite capitalisation boursière, cette action présente une divergence majeure par rapport à la lecture Williams %R.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Lordstown Motors (RIDE)

Comme le reste de ces actions meme Reddit, Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) a été omniprésent ces derniers temps, mais il a également enregistré de gros gains.

Les actions ont baissé mercredi, passant temporairement en dessous des moyennes mobiles à 50 et 21 jours, ainsi que le support de la tendance haussière (ligne bleue). Cependant, cette marque clé de 12,80 $ agit comme une résistance. Il en va de même de la moyenne mobile sur 10 jours.

C’est un sac mélangé et pas un qui est particulièrement attrayant pour moi étant donné la nature volatile de l’action et l’absence d’une configuration claire. Cependant, le stock RIDE attire beaucoup d’attention.

Si nous dépassons le plus haut de mercredi, recherchez une compression possible jusqu’à 15 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines. En dessous du plus bas de mercredi et ce titre pourrait atteindre 7,50 $ à 7,70 $, suivi d’un nouveau test des plus bas.

Top Trades for Tomorrow n°4 : Clean Energy Fuels (CLNE)

La semaine dernière, Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) a fait une belle cassure sur la résistance à la tendance baissière. Cependant, les actions ont eu du mal avec la zone de 10,50 $ à 10,75 $, ainsi qu’avec la moyenne mobile sur 50 jours.

Eh bien, après quelques jours de débat, cette énigme a été résolue. L’action CLNE a dépassé toutes ces marques, grimpant jusqu’à 14,50 $ ce jour-là. À partir de là, je veux voir la résistance antérieure agir comme support. En dessous de 10 $ et celui-ci pourrait encore faiblir.

Si l’action CLNE peut dépasser le plus haut de mercredi, le retracement de 61,8% devient la prochaine cible, suivi d’une éventuelle poussée vers 17 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.