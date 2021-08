4 principales transactions boursières du lundi : AAPL, ABNB, RKT, SOFI

in

Le Moyenne industrielle Dow Jones et S&P 500 a atteint un nouveau record absolu vendredi, alors que les jours de canicule de l’été continuent d’entraîner une lente progression. Ils disent toujours « ne jamais court-circuiter un marché terne », et cela a du sens. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’aube du week-end.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Apple (AAPL)

Pomme (NASDAQ :AAPL) s’est redressé dans les bénéfices, mais n’a toujours pas réussi à obtenir une traction à la hausse significative malgré des résultats stellaires. Au moins, c’est mieux qu’une vente massive comme la scie après les deux derniers rapports solides.

À tous égards, les actions font du bon travail en se consolidant près des plus hauts. C’est probablement une chose qui maintient les trois principaux indices près des sommets.

Après un beau rallye jeudi, les actions se négocient juste en dessous de la résistance, près de 150 $. Si l’action dépasse 150 $, cela met l’extension de 161,8% en jeu près de 160 $. Ce serait une configuration vraiment solide si elle se concrétise.

À la baisse, cependant, voyez si les moyennes mobiles à 10 et 21 jours agissent comme support. En dessous de cela, le plus haut historique précédent se situe à près de 145 $ sur la table. Si cette zone échoue en tant que support, la moyenne mobile à 50 jours pourrait être sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n°2 : Airbnb (ABNB)

Les taureaux espéraient plus avec Airbnb (NASDAQ :ABNB) sur les revenus, mais jusqu’à présent, ils n’obtiennent pas ce qu’ils espéraient.

Les actions sont en légère baisse sur la journée, mais étant donné l’ampleur de la fourchette de négociation d’Airbnb, nous pouvons essentiellement considérer l’action de vendredi inchangée jusqu’à présent.

Le plus haut du premier jour de l’introduction en bourse à 151,50 $ continue d’être pertinent. Pour le moment, il sert de résistance, tandis que les moyennes mobiles à 10 et 50 jours servent de support.

En tant que commerçants, nous avons besoin de quelque chose à casser – et cela finira par le faire.

Si l’action ABNB perd ses principales moyennes mobiles en tant que support et son plus bas post-bénéfice (qui sera le plus bas de vendredi, actuellement à 144,51 $), alors elle pourrait mettre le double creux à près de 130 $ sur la table.

Lors d’une cassure au-dessus de 151,50 $ et du plus haut de vendredi, regardez si l’action ABNB peut nous donner une rotation mensuelle à la hausse en compensant 157,50 $. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu le retracement de 50%, idéalement situé près de 175 $. Au-dessus de cela, et le retracement de 61,8% peut être sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Rocket Companies (RKT)

Pour ce qui est de Compagnies de fusées (NYSE :RKT), l’action bénéficie d’une belle réponse post-bénéfice. Les actions ont bondi de plus de 10% sur la journée. Cependant, un domaine clé se profile.

Alors que Rocket se négocie à la hausse, le support précédent proche de 19,30 $ à 19,50 $ entre rapidement en jeu. S’il s’agit d’une résistance, nous devons considérer la moyenne mobile à 50 jours comme support. Si l’action RKT perd les deux mesures, le niveau de 10 jours et de remplissage des lacunes à 17,74 $ pourrait être le prochain.

Cependant, si l’action RKT atteignait 19,50 $, les moyennes mobiles sur 200 jours et 50 semaines pourraient peut-être être atteintes. Au-dessus de cela, la zone de 22,50 $ est en jeu – le plus haut de juin.

Top Trades du lundi n°4 : SoFi Technologies (SOFI)

SoFi Technologies (NASDAQ :SOFI) était plein d’espoir et de promesses, puis a porté un coup douloureux aux taureaux. Plus tôt ce mois-ci, nous avons obtenu un rebond presque parfait sur une zone de demande solide à 15 $.

Cela a fait grimper l’action à 17,50 $ avant les bénéfices, une solide reprise de 16% en quelques séances de bourse. Après les bénéfices, cependant, les actions sont redescendues dans la zone des 15 $.

Cela met le stock dans une position précaire, car le support doit tenir. En cas d’échec, l’action pourrait retester le plus bas de mai à 14,14 $, suivi du sommet de la résistance à la tendance baissière précédente (ligne bleue).

À la hausse, l’action SOFI doit récupérer ses moyennes mobiles sur 10 et 21 jours, mettant le niveau de remplissage des lacunes à 16,74 $ en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans SOFI. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.