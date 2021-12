4 principales transactions boursières du lundi : AMC, GM, ABBV, SBUX

Les actions étaient mitigées vendredi lors de l’une des quatre sessions annuelles d’expiration des quatre sorcières. Dans cet esprit, voici un aperçu de quelques-unes des principales transactions boursières que nous surveillons pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE :AMC) s’est envolé ce jour-là, en hausse de plus de 19%. Vendredi marque le troisième gain de l’action AMC au cours des quatre derniers jours.

De plus, nous ne pouvons ignorer le fort retournement du titre mardi. Pour les taureaux agressifs, c’était une chance d’être long avec un risque mesuré au plus bas.

Il est également intervenu juste après un quasi-test du niveau de 20,36 $, le plus haut de janvier.

Le rallye actuel fait grimper les actions d’AMC jusqu’au plus bas de l’été à 28,91 $, ainsi que la moyenne mobile sur 50 semaines et la mesure hebdomadaire du VWAP. Ce sont tous des niveaux notables pour le stock à récupérer.

Du côté positif, je veux voir si AMC peut retirer la moyenne mobile de 200 jours, puis 34 $. Au-dessus de 34 $ et la moyenne mobile de 50 jours est possible.

À la baisse, cependant, les taureaux ont besoin d’AMC pour maintenir les principaux niveaux qu’il vient de récupérer : 28,90 $, la moyenne mobile sur 50 semaines et la mesure hebdomadaire VWAP.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: General Motors (GM)

Actions de General Motors (NYSE :DG) a plongé vendredi et est passé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours en conséquence.

Même avant la chute de vendredi, l’action de cette semaine était médiocre. Les actions sont passées en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et du support de tendance haussière (ligne bleue). Cependant, les tentatives pour récupérer ces mesures ont échoué.

À la baisse, 53,60 $ et la moyenne mobile sur 10 mois devraient être sur le radar des investisseurs lors d’une nouvelle baisse.

À la hausse, cependant, voyons si les actions de GM peuvent récupérer les 200 jours. Au-dessus, le comblement de l’écart est en jeu à 58 $, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : AbbVie (ABBV)

AbbVie (NYSE :ABBV) l’action a été en feu et un véritable leader de force relative au milieu de la crise du marché. Le titre est en légère baisse sur la journée mais s’est redressé au cours des 12 séances précédentes.

En règle générale, j’aimerais attendre une baisse de la moyenne mobile à la hausse sur 8 ou 10 jours, mais la tendance de celle-ci est si forte. Les traders agressifs peuvent envisager une position longue sur une baisse par rapport à la moyenne mobile de 10 unités sur le graphique de quatre heures (illustré ci-dessus).

Les traders plus conservateurs peuvent attendre une baisse de la moyenne mobile à 10 jours s’ils le préfèrent.

Quoi qu’il en soit, renifler ces leaders de force relative – comme nous l’avons souligné avec Procter & Gamble (NYSE :PG) l’autre jour – est une bonne idée au milieu des turbulences du marché.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Starbucks (SBUX)

Starbucks (NASDAQ :SBUX) s’échangeait incroyablement bien, mais était aux prises avec le plus haut du mois dernier, proche de 117 $.

Juste comme ça, les taureaux sont passés d’une forte rotation hebdomadaire avec des actions sur toutes les principales moyennes mobiles, à flirter avec le plus bas de ce mois et en dessous de toutes les principales moyennes mobiles quotidiennes.

Voyons si Starbucks peut contenir plus de 108,50 $. Si c’est possible, un recul de plus de 110 $ est nécessaire, mettant en jeu la moyenne mobile sur 50 jours.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de vendredi qui n’est pas récupérée pourrait placer le plus bas de fin octobre sur la table près de 104 $, suivi de 100 $.

À la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.