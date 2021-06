4 principales transactions boursières du lundi: AMZN, FB, NIO, Bitcoin Cash

Alors que les marchés continuent de flâner autour de sommets historiques, les traders recherchent de plus en plus des actions à saisir pour prendre de l’élan. Dernièrement, FAANG a attiré plus d’attention, ce que nous examinerons en premier. N’oubliez pas, nous avons la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, ainsi qu’une quadruple expiration vendredi. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour lundi.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ :AMZN) se consolide depuis plusieurs trimestres. Chaque fois qu’il semble prêt à éclater, il échoue et recule. Ce n’est pas différent de ses autres frères méga-cap Pomme (NASDAQ :AAPL).

Alors qu’Amazon a mal négocié le long de la moyenne mobile de 200 jours, le graphique hebdomadaire ci-dessus apporte plus de clarté. Remarquez comment il continue de suivre la moyenne mobile sur 50 semaines tout en rebondissant entre un support de 2 900 $ et une résistance de 3 350 $.

En plein dans la résistance, Amazon a des signaux mitigés, quoique positifs.

Avec la déchirure de cette semaine, les actions sortent d’un test net de la moyenne mobile sur 50 semaines, tout en récupérant les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines. S’il peut dépasser la résistance, 3 500 $ à 3 550 $ deviennent la prochaine zone haussière. Au-dessus de cela, nous pourrions avoir une véritable cassure entre nos mains, potentiellement jusqu’à l’extension de 161,8% près de 3 950 $.

Si la résistance se maintient, regardez si les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines peuvent soutenir celle-ci.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Facebook (FB)

Contrairement à Amazon, Facebook (NASDAQ :FB) a été l’une des actions FAANG les plus performantes ces derniers temps et a atteint de nouveaux sommets historiques.

Après une forte baisse de 300 $, Facebook a effectué neuf séances de négociation avant de revenir à la moyenne mobile de 10 jours. Là, il nous a donné une bougie doji, suivie d’une déchirure quotidienne, puis d’un suivi à 337 $.

De retour à la moyenne mobile sur 10 jours déjà, cette mesure a peut-être perdu son potentiel de relance à court terme. Cependant, Facebook nous donne également un jour intérieur, la fourchette de négociation de vendredi étant entièrement contenue dans la fourchette de la veille.

Si nous obtenons une hausse quotidienne par rapport au plus haut de vendredi lundi, je chercherai à nouveau un retour possible à 337 $. Au-dessus de 338 $, et l’extension de 161,8% près de 342 $ est possible.

Une cassure du plus bas de vendredi met en jeu la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) s’est enfin mieux négocié ces derniers temps. L’action nous a donné un « coup d’œil en dessous et échec » au niveau de 32 $, avant de s’inverser et de poursuivre une montée régulière.

Plus tôt en juin, Nio a augmenté mensuellement de plus de 41,45 $, puis a de nouveau atteint le plus haut du deuxième trimestre à 43,22 $ vendredi.

Les taureaux veulent le voir continuer à maintenir le niveau de 42 $ et la moyenne mobile sur 10 jours à partir d’ici. Idéalement, le plus haut du T2 précédent servira de support.

À la hausse, les investisseurs se concentrent probablement sur 50 $ et se demandent si Nio peut grimper aussi haut ou si quelque chose va d’abord faire dérailler l’action, compte tenu de ses turbulences au cours des derniers mois.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Bitcoin Cash (BCH-USD)

Enfin et surtout, nous avons Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD). Celui-ci voit plus de douleur que Bitcoin (CCC :BTC-USD), tout en profitant moins de la hausse pendant les rallyes. Le récent rebond depuis les plus bas a été anémique et continue d’être satisfait par la moyenne mobile à 10 jours et la résistance à la baisse (ligne bleue).

À partir de là, il s’accroche à la moyenne mobile de 200 jours, mais il semble qu’il veuille baisser. Si tel est le cas, 500 $ sont en jeu, suivis d’un support compris entre 400 $ et 440 $.

À la hausse, les taureaux doivent voir celui-ci effacer la moyenne mobile sur 10 jours comme première étape. Nous attribuerons des points bonus s’il peut également effacer la moyenne mobile de 21 jours. Mais jusqu’à ce qu’il arrête de monter des plus bas et élimine une partie de cette résistance, je préfère chercher des opportunités ailleurs dans l’espace crypto.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.