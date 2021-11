4 principales transactions boursières du lundi : AMZN, Gold, PINS, PTON

Un autre jour, un autre nouveau record historique. Qui est surpris à ce stade, alors que les leaders continuent de sauter à la hausse. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous nous préparons pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Amazon

Avant les gains de la semaine dernière, j’ai noté l’importance de la moyenne mobile sur 50 semaines pour Amazon (NASDAQ :AMZN). Cependant, l’espoir était qu’après avoir consolidé pendant plus d’un an, les actions finiraient par repartir à la hausse.

Au lieu de cela, la société a livré un rare échec en haut et en bas, provoquant le recul du stock. Cependant, il s’est maintenu là où il le fallait et a augmenté depuis. Se rallier à une mauvaise nouvelle ? C’est encore mieux que de se rallier à une bonne nouvelle !

Non seulement l’action a réussi à maintenir la moyenne mobile sur 50 semaines, mais elle est également revenue au-dessus des moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines. L’action a connu une hausse hebdomadaire et mensuelle cette semaine grâce à son rallye de 6,2% au cours des trois derniers jours.

Si l’action AMZN peut maintenant dégager 3 550 $, elle pourrait ouvrir la porte vers ses plus hauts du troisième trimestre, près de 3 750 $. Au-dessus de cela, 3 900 $ à 4 000 $ sont sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Or (GLD)

L’or continue de s’échanger très bien au cours des deux derniers jours. Il avait l’air un peu lent vendredi matin, mais a maintenu la moyenne mobile de 200 jours et a poussé plus haut.

Cela a attiré mon attention, en particulier après avoir tenu le milieu du canal.

Maintenant, je veux voir si les actions peuvent augmenter mensuellement par rapport au plus haut du mois dernier, proche de 1 815 $. S’il y parvient, l’or pourrait atteindre son plus haut du troisième trimestre à 1 837,50 $. Au-dessus de cela, il est possible que le métal jaune monte jusqu’à 1 900 $ ou plus.

À la baisse, cependant, je veux voir la moyenne mobile de 200 jours comme support. Le graphique ici concerne les contrats à terme sur l’or, mais les traders peuvent également utiliser le FNB SPDR Gold Trust (NYSEARCA :GLD).

Meilleures transactions boursières du lundi n ° 3 : Pinterest (PINS)

Après avoir été enterré sans relâche pendant ce qui a semblé être des mois, Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) voit enfin une offre.

Le seul problème? Il se rapproche de la moyenne mobile à 10 jours en baisse. Pour autant que nous le sachions, il s’agit d’un niveau de résistance actif pour le titre. Si Pinterest peut effacer cette mesure, cela met le plus bas d’octobre en jeu près de 49 $.

Au-dessus de 51,50 $, et le stock de PINS peut commencer à combler cet écart désagréable qu’il a à partir de la fin octobre.

À la baisse, cependant, surveillez un retour en dessous de 46 $. Cela pourrait remettre le plus bas de novembre en jeu à 43,30 $.

Top trades du lundi n°4 : Peloton (PTON)

Actions de peloton (NASDAQ :PTON) sont enterrés ce jour-là, en baisse de plus de 35%. C’est une douloureuse cerise sur le gâteau pour les taureaux qui ont conservé ce nom. Les actions étaient en baisse d’environ 50% avant vendredi et sont maintenant en baisse d’environ 65% avec l’action de vendredi.

Il n’y a pas beaucoup de points positifs et il est tout à fait raisonnable de ne pas chasser le stock de PTON ici. Cependant, voir une bougie doji ici avec une divergence sur la lecture Williams %R soulève au moins un sourcil (ligne bleue).

Si nous pouvons obtenir une sorte de brassage d’inversion – une journée intérieure et ascendante, une poussée jusqu’au plus haut de vendredi ou une cassure du plus bas de vendredi et une récupération – Peloton pourrait être séduisant.

Cependant, si le stock de PTON explose à la hausse, voyons comment cela se passe avec le niveau de 80 $. Je m’attendrais à ce que ce soit une résistance s’il y arrive. Certes, cependant, c’est une course assez loin. Cherchons simplement une opportunité survendue si elle se présente et partons de là.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans PINS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.