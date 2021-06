4 principales transactions boursières du lundi : BB, FDX, KMX, SHOP

Ce fut une journée lente et agitée pendant la majeure partie de la session de vendredi. Bien que le faible volume d’été n’aide pas, c’est le rééquilibrage annuel de la Russel 2000 cela crée probablement tellement de désordre. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous entrons dans la dernière semaine de juin.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : BlackBerry (BB)

La mûre (NYSE :BB) se négocie à la baisse sur les bénéfices, car les taureaux omettent une fois de plus d’offrir le nom plus haut après ses résultats trimestriels.

Les actions étaient déjà inférieures aux moyennes mobiles à 10 et 21 jours avant le rapport, mais BlackBerry se maintenait au-dessus du support clé. Cela est entré en jeu près de 12,30 $. Les récents creux autour de 12,30 $ ont également plutôt bien résisté.

Passer en dessous de tous ces niveaux rend désormais le titre vulnérable à davantage de baisse. Si BlackBerry finissait un jour en dessous de 12 $, cela ouvrirait la porte à un test de la moyenne mobile sur 50 jours. En dessous de cela, la zone de 9,30 $ à 9,50 $ pourrait être sur la table, ainsi qu’un test de la moyenne mobile sur 200 jours.

À la hausse, un retour au-dessus de 12,13 $ pourrait mettre 12,50 $ et un test de la moyenne mobile sur 10 jours sur la table. Pour l’instant cependant, la configuration ne favorise pas les taureaux.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : FedEx (FDX)

En fin de semaine dernière, FedEx (NYSE :FDX) l’action a rebondi sur la moyenne mobile de 21 semaines et s’est redressée pour atteindre 305 $ avant les bénéfices. Cependant, la réaction post-bénéfice a été plus faible, cimentant un plus haut plus bas sur le graphique.

Cela dit, la moyenne mobile sur 21 semaines reste en jeu comme support possible.

Si l’action FDX sort de la moyenne mobile sur 21 semaines et tourne à la baisse, recherchez une baisse jusqu’à la zone de 275 $. Il y trouve le retracement de 61,8% de la fourchette précédente, la moyenne mobile de 200 jours et assez curieusement, le plus haut historique précédent.

Dans le cas où l’action FedEx augmenterait, recherchez un rebond vers le niveau de 300 $ et la moyenne mobile sur 50 jours. Au-dessus de 305 $ et le plus haut historique près de 320 $ sera sur le radar des taureaux.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: CarMax (KMX)

Pour être en dehors de la partie principale de la saison des bénéfices, nous avons certainement eu beaucoup de moteurs de bénéfices ce jour-là. Qui comprend VoitureMax (NYSE :KMX), qui se rallie vendredi.

Le niveau de 113 $ a fait un travail incroyable en tant que support, car les actions ont finalement pu remonter plus haut en dehors de cette zone après plusieurs tentatives pour passer en dessous. Avec le rallye post-bénéfice, KMX a effacé à la fois les moyennes mobiles de 21 semaines et de 50 jours. Cependant, il n’a pas pu effacer le retracement de 61,8%.

À partir de là, j’aimerais voir ces deux moyennes mobiles clés se maintenir sur toute sorte de recul à court terme. KMX stock a fait un excellent travail jusqu’à présent.

À la hausse, recherchez un mouvement supérieur à 129 $. S’il parvient à franchir ce niveau, il met en jeu la zone de 135 $ à 138 $, ainsi que le sommet actuel à 138,77 $.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Shopify (SHOP)

Shopify (NYSE :MAGASIN) a un peu hésité ces derniers temps après une puissante poussée vers de nouveaux sommets historiques. Cependant, l’action a donné aux taureaux de patience exactement ce qu’ils recherchaient.

Vendredi, l’action a chuté jusqu’à la moyenne mobile de 10 jours, une belle réinitialisation pour ceux qui cherchent à acheter la baisse. Bien sûr, il est toujours possible que le support ne tienne pas, mais cela donne aux traders une approche risque-rendement raisonnable.

Si le support se maintient, je cherche un rebond vers la zone de 1 490 $ à 1 500 $. Au-dessus de cela, 1 525 $ pourraient être sur la table. Si la dynamique est forte, les sommets proches de 1 550 $ pourraient être en jeu.

Si la prise en charge échoue, voyons comment Shopify gère 1 400 $. En dessous de cela, 1 360 $ est possible, suivi de la moyenne mobile sur 21 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.