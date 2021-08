4 principales transactions boursières du lundi: BILI, PDD, CRM, BBY

in

Les marchés ont clôturé la semaine en force, mais les investisseurs sont si inconstants ces jours-ci que le sentiment s’effondre en un rien de temps. Il s’agit de l’une des deux variables en jeu qui déterminent les marchés boursiers ce mois-ci. L’autre est la Réserve fédérale. C’est parce qu’ils sont la raison de ces conditions monétaires extrêmement lâches. Les réunions de Jackson Hole ont lieu la semaine prochaine, il devrait donc y avoir des feux d’artifice. De plus, la saison des résultats se poursuit et il y a les meilleures transactions boursières lundi sous tous les angles.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Bilibili (BILI)

Les coups portés aux actions chinoises se poursuivent. Après chaque coche verte, les investisseurs espèrent que la douleur est terminée. Non, comme nous l’avons vu Alibaba (NYSE :BABA) chutent encore de 1,6% vendredi. bilibili (NASDAQ :BILI) ne fait pas exception, puisqu’il a lui aussi perdu 60 % de sa valeur depuis février. La zone autour de 59 $ par action a servi de base à un énorme rallye le 2 décembre. Ceux-ci deviennent généralement un support à terme à la baisse.

Je m’attends à ce que la réaction au rapport sur les bénéfices ait secoué les mains faibles. Maintenant, peut-être que les investisseurs peuvent y revenir pour commencer les réparations. Le potentiel de hausse pourrait être important et il vaut la peine de transformer ce commerce en investissement à terme.

Les taureaux devront traverser une résistance de 70,40 $, et plus près de 80 $. Ce sera une corvée, mais c’est faisable. Les coups étaient exceptionnellement durs ; leurs retournements pourraient être tout aussi surprenants.

Les marchés d’options offrent des moyens de limiter les déboursés pour les paris. Oui, j’ai utilisé un terme de jeu car on ne sait pas ce que la Chine a encore en tête. Nous ne savons pas non plus comment les investisseurs réagiront à ces titres. Inutile de dire qu’il s’agit d’un commerce spéculatif à court terme. J’aime le stock de ces niveaux, les gros titres mis à part.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Pinduoduo (PDD)

Pinduo (NASDAQ :PDD) l’action est dans la même situation que l’action BILI et d’autres actions chinoises. Seul celui-ci s’approche rapidement d’un creux potentiel. L’action PDD a rebondi de près de 200% en octobre dernier, passant d’un peu moins de 70 $ par action. Cela rend la zone en dessous du prix actuel favorable.

Il publiera ses bénéfices cette semaine, sinon cela constitue un point d’entrée logique pour les investissements. Si nous avons de la chance, nous attrapons un creux et le transformons en un investissement à long terme. Jeudi, l’action a atteint 74,10 $ par action. S’il échoue la semaine prochaine, il serait difficile de défier les creux d’octobre.

Si les ours gagnent cette bataille, l’inconvénient peut être substantiel. Les investisseurs en actions PDD peuvent alors avoir la possibilité de l’acheter à près de 50 $ par action. Bien que ce ne soit pas ma prévision, c’est un scénario possible. Des choses plus étranges se sont produites, il suffit de regarder quelle est la catastrophe dans une entreprise géniale comme Alibaba.

L’avantage est bien sûr un éventuel swing trade de retour à 100 $. Il y a beaucoup de lignes de résistance le long du chemin. C’est un bon endroit pour rappeler à tout le monde que la réaction aux gains est un joker. Par conséquent, les traders devraient tempérer un peu leur enthousiasme jusqu’à ce qu’ils soient sortis.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Salesforce.com (CRM)

Plus près de chez nous, nous avons Salesforce.com (NYSE :CRM) déclarant également des revenus la semaine prochaine. Mon pari est que les commerçants essaieront de le faire courir jusqu’à l’événement. L’échange serait d’être long tôt et d’essayer de décrocher une victoire avant même de rapporter. Les délais varient bien sûr, mais c’est amusant d’entrer et de sortir puis de regarder le drame de côté.

Les trois derniers jours de la semaine dernière, l’action CRM a connu une action haussière. Il a clôturé vendredi sur un sommet depuis le krach de novembre. À l’époque, l’action s’est effondrée et a finalement perdu près d’un quart de sa valeur. Il a atteint un creux en mars et a connu une belle course depuis. Après un rallye de 27%, ils peuvent encore sortir d’ici.

Si l’acheteur peut le pousser au-dessus de 258 $ par action, la tendance à la hausse peut probablement retester les sommets de l’automne dernier. Cela constituerait une belle zone de sortie pour les scalpers à court terme. À ces niveaux, l’action CRM n’est pas très attrayante pour le début d’une importante position fondamentale, en particulier dans un rapport sur les bénéfices. La réaction à court terme à ceux-ci est binaire. À titre d’exemple, ils ont connu deux catastrophes et deux mouvements extrêmement haussiers au cours des quatre derniers. D’après mes calculs, c’est littéralement un résultat à pile ou face.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Best Buy (BBY)

Meilleur achat (NYSE :BBY) est susceptible d’avoir une large semaine de gamme. Il entre dans un événement de gains cette semaine à partir d’une action de prix serrée. Les deux dernières bougies hebdomadaires ont été un grand DOJI. Ceux-ci suggèrent généralement l’indécision du commerçant. Ils ouvrent et ferment la semaine presque au même endroit. Et entre les deux, ils essaient de se rallier et échouent seulement pour revenir au même endroit.

La zone de prix autour de 113 $ a été magnétique. Mon pari est qu’en début de semaine, ils se libéreront avec violence. Si les ours peuvent franchir la barre des 108,60 $, ils pourraient alors essayer d’aller chercher 100 $. Inversement, si les taureaux peuvent sortir de 119,50 $, ils pourraient vraiment se redresser.

Ce ne sera pas facile pour les ours, car ils se battent contre un marché incroyablement haussier. D’un autre côté, les taureaux sont également confrontés à une épreuve difficile. L’offre de frais généraux des vendeurs est importante à en juger par le profil de volume. Elles sont pour l’instant dans la boue, c’est pourquoi nous avons les deux bougies hebdomadaires DOJI. Dans l’ensemble, les vendeurs chevauchants essaieront de maintenir des prix serrés afin de pouvoir tirer parti de la forte volatilité des bénéfices.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.