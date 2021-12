4 principales transactions boursières du lundi : Bitcoin, ARKK, MSFT, XPEV

Les actions ont lutté toute la semaine et maintenant elles sont effacées vendredi, terminant la semaine sur une note amère après un mauvais rapport mensuel sur l’emploi. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières qui débuteront le week-end.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Bitcoin (BTC-USD)

Comme la bourse, Bitcoin (CCC :BTC-USD) n’a pas bien couru ces derniers temps. Après son récent flush, la crypto-monnaie n’a pas pu récupérer la zone de 59 000 $.

Après des efforts répétés, ce domaine – ainsi que la baisse de la moyenne mobile sur 21 jours – a continué de rejeter Bitcoin cette semaine. Poussant maintenant vers le bas, le niveau de 53 500 $ est au centre de l’attention.

Si ce niveau ne se maintient pas, il pourrait mettre le retracement de 61,8% et la moyenne mobile de 21 semaines sur le pont. En dessous, cela ouvre la porte à la moyenne mobile à 200 jours.

Sur un rebond, cependant, les taureaux doivent voir Bitcoin récupérer les moyennes mobiles de 21 et 10 jours afin d’avoir une reprise durable à la hausse.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Ark Innovation Fund (ARKK)

Quelle course brutale ça a été pour le Fonds d’innovation Ark (NYSEARCA :ARKK), qui est maintenant en baisse de 40 % par rapport à ses sommets historiques.

ARKK passe sous le plus bas de mai à 97,22 $, qui était le plus bas du marché baissier avant un fort rebond de plus de 30 $ par action.

Il arrive directement dans la moyenne mobile sur 10 trimestres, ce qui n’est pas nécessairement la mesure de prédilection de tout le monde, mais cela pourrait fournir une sorte de stabilisation. Malgré de légères pertes sur le marché au sens large, les actions de croissance ont été décimées.

Si ARKK continue à baisser, nous devrons voir comment il gère la moyenne mobile de 200 semaines et le retracement de 61,8%.

À la hausse, cependant, les taureaux ont besoin de ce bébé au-dessus de 97,22 $, puis de plus de 100 $.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Microsoft (MSFT)

Un favori parmi de nombreux investisseurs, Microsoft (NASDAQ :MSFT) a également reculé.

Ce gentil gagnant revient directement dans ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. Si cette zone tient, je recherche un rebond dans la zone de 328 $ à 330 $. Au-dessus de cela, les moyennes mobiles à 10 et 21 jours sont en jeu.

En revanche, il y a deux zones qui m’intéressent devraient supporter l’échec.

En dessous des 50 jours se trouve le niveau de remplissage des lacunes à 312,40 $. Si les actions continuent à baisser, la zone de cassure de 305 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines sont en jeu.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Xpeng (XPEV)

Xpeng (NYSE :XPEV) ont cratérisé ce jour-là, en baisse de près de 10 %. L’action nous a donné un grand renversement baissier plus tôt dans la semaine, mais peu de gens s’attendaient à une telle baisse.

Maintenant en dessous de la zone de rupture de 45 $, les taureaux devront voir si la moyenne mobile de 50 jours peut tenir comme support.

Si c’est possible, un recul de plus de 45 $ pourrait rapidement mettre la zone de 48 $ à 50 $ sur le pont.

Un mouvement en dessous du plus bas de vendredi mettrait en jeu la moyenne mobile de 200 jours, ainsi que la zone de 38 $ à 40 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.