4 principales transactions boursières du lundi: Bitcoin, Dogecoin, COST, TSLA

Les actions ont tenté de terminer la semaine sur une bonne note. Après deux jours de rallye consécutifs, le S&P 500 était à peu près plat vendredi après un plongeon tôt le matin. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières qui débuteront la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres crypto-monnaies sont en forte baisse vendredi après que la Chine a interdit le commerce des crypto-monnaies. Mec, beaucoup d’interdictions ont eu lieu en Chine ces derniers temps. À tous égards, la semaine a été difficile pour Bitcoin et d’autres cryptos cette semaine.

Du côté positif, cependant, Bitcoin a maintenu son plus bas depuis lundi.

Après avoir chuté en dessous de 40 000 $ lundi, nous avons assisté à une forte remontée du Bitcoin vers 45 000 $. Cependant, la moyenne mobile sur 10 semaines a agi comme une résistance et maintenant nous sommes à nouveau en baisse.

Pour le moment, la moyenne mobile sur 21 semaines tient lieu de support. Si Bitcoin repasse en dessous de cette marque, le plus bas de vendredi est vulnérable, suivi du plus bas de cette semaine près de 39 580 $. Une cassure de cette marque met la moyenne mobile sur 50 semaines sur la table.

À la hausse, nous devons voir Bitcoin effacer 43 000 $, puis retester sa moyenne mobile sur 10 semaines. Au-dessus de cela, et le 200 jours est sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Dogecoin (DOGE-USD)

j’ai attendu pour écrire sur Dogecoin (CCC :DOGE-USD) toute la semaine, et le moment est enfin arrivé.

Plus tôt ce mois-ci, Dogecoin est passé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, mais ne l’a pas fait de manière agressive. En fait, il est juste en dessous des 200 jours jusqu’au début de cette semaine. Lundi, il a plongé à 20 cents avant de trouver son équilibre.

C’était après avoir perdu la clé de 23 centimes. Maintenant, le niveau de 23 cents continue d’agir comme une résistance, tandis que la moyenne mobile sur 10 jours a fait baisser Dogecoin. Un retour au-dessus de 23 cents pourrait mettre en jeu la moyenne mobile à 200 jours.

Cependant, une cassure de la barre des 20 cents met en jeu le niveau de 16 cents et la moyenne mobile sur 50 semaines. Bien que cela semble faible, un passage de 20 cents à 16 cents représente une baisse de 20 %. Mais cela pourrait être une opportunité d’achat pour les investisseurs.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Costco Wholesale (COST)

Costco en gros (NASDAQ :COÛT) s’est échangé à la hausse après des bénéfices meilleurs que prévu.

La zone clé devient maintenant 470 $. Il s’agissait du plus haut précédent plus tôt ce mois-ci et cette zone sera probablement considérée comme une résistance jusqu’à ce que Costco puisse en sortir.

Une clôture au-dessus de 470 $ ouvre la porte à 475 $, puis l’extension de 161,8% à près de 484 $.

Si la zone de 470 $ agit comme une résistance, voyons si la moyenne mobile de 21 jours peut soutenir le stock. En cas de vente massive, je veux voir la zone de 445 $ à 450 $ continuer à servir de support, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours.

Top trades du lundi n°4 : Tesla (TSLA)

Le commerce des véhicules électriques (VE) ne va pas très bien, mais je continuerai de le dire jusqu’à ce que les techniques échouent : Tesla (NASDAQ :TSLA) continue de très bien se négocier.

Les actions remontent jusqu’à la résistance, reculent vers le support de la tendance et finissent par traverser la résistance avec une cassure. Vendredi, nous avons revu cette action.

La moyenne mobile sur 21 jours était un support la semaine dernière et cette semaine, et vendredi, Tesla a donné aux taureaux une bougie engloutissante baissière alors qu’elle dépasse le niveau de 760 $ et le retracement de 61,8%.

À la hausse, le niveau de 781 $ est le prochain sur ma carte – appelez-le 780 $ – suivi d’une poussée possible au-dessus de 800 $.

En cas de recul, cependant, je souhaite que la moyenne mobile sur 21 jours continue de servir de support, suivie du niveau de 725 $ en clôture. En dessous, la zone de 700 $ à 710 $ est en jeu, ainsi que les moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.