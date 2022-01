4 principales transactions boursières du lundi : Bitcoin, MU, LCID, COST

Après quelques jours difficiles sur le marché, les investisseurs ont dû trier le rapport sur la masse salariale non agricole vendredi. À la fin de la journée, ce fut une autre journée relativement plate sur le marché. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a enregistré une série de plus bas depuis son sommet en novembre. Il est inférieur à toutes ses moyennes mobiles quotidiennes significatives et se situe maintenant dans la zone clé de 40 000 $.

Selon le fournisseur de données que l’on utilise, Bitcoin est soit proche, soit même tombé en dessous du plus bas niveau de crash flash du mois dernier.

C’est important, mais pas tant que ça, vu que la zone de 40 000 $ à 41 000 $ est la clé depuis un an maintenant. S’il perd 40 000 $ – avec ou sans ce crash flash bas – alors des prix plus bas pourraient être en magasin.

Dans ce cas, il trouvera peut-être sa place près de la moyenne mobile de 21 mois. En dessous de cela, et la zone de 30 000 $ est probablement en jeu.

À la hausse, cependant, les taureaux doivent voir Bitcoin récupérer 45 000 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. S’il le fait, ses autres moyennes mobiles quotidiennes sont sur la table, suivies de 50 000 $.

Principales transactions boursières du lundi n°2 : Micron (MU)

Micron (NASDAQ :UM) est un nom que j’ai gardé sur ma liste de prédilection depuis qu’il a augmenté ses bénéfices et a essentiellement ignoré la récente correction du marché boursier.

Alors que l’action a finalement atteint de nouveaux sommets historiques (le sommet précédent étant entré en jeu à 97,50 $ par rapport à l’année 2000), Micron a récemment reculé.

Les actions testent la moyenne mobile sur 10 jours, offrant aux taureaux une opportunité d’achat en baisse. À partir de lundi, les investisseurs longs ou cherchant à le devenir peuvent envisager d’augmenter progressivement leur stop-loss jusqu’au plus bas de cette semaine.

Plus de 95,75 $, et le récent sommet est en jeu à 98,45 $. Au-dessus, 100 $ sont en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure en dessous du plus bas de cette semaine pourrait finalement mettre en jeu 92 $, puis la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Lucid Motors (LCID)

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a dormi ces derniers temps, mais s’est réveillé vendredi, rassemblant 13,3% à un moment donné. Du plus bas de jeudi au plus haut de vendredi, le titre a augmenté de 28 %.

Cependant, Lucid Motors a atteint sa moyenne mobile sur 50 jours et sa mesure VWAP quotidienne. À partir de là, le stock s’est évanoui, ce qui était à prévoir.

À la baisse, 40 $ est un niveau clé, ainsi que les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours. Une cassure en dessous de ces marques remet 36 $ en jeu.

À la hausse, cependant, un mouvement par rapport au plus haut de cette semaine (donc le plus haut de vendredi) pourrait ouvrir la porte au retracement de 61,8 % de la fourchette actuelle, en hausse de près de 48 $ à 49 $.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Costco (COST)

Costco (NASDAQ :COÛT) est une autre action intéressante de l’action de vendredi. Les actions sont revenues et ont marqué le creux post-bénéfice proche de 536 $, ce qui était également une zone de soutien après que la société a publié des bénéfices.

Ce niveau a coïncidé avec la moyenne mobile de 50 jours et le titre était un leader relatif jusqu’à cette semaine (où il a techniquement baissé tous les cinq jours). Cependant, deux de ces pertes quotidiennes étaient inférieures à 0,2% et trois d’entre elles étaient inférieures à 0,5%.

À tous égards, la force relative combinée au niveau d’intérêt à 536 $ et à la moyenne mobile sur 50 jours a fait de Costco un achat aujourd’hui.

Nous en avons tiré un bon rebond, mais les taureaux en recherchent évidemment plus. S’ils l’obtiennent, plus de 550 $ sont en jeu, avec les moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours sur la table au-dessus.

À la baisse, une cassure du plus bas de vendredi et un échec à le récupérer devraient inciter les acheteurs à rester prudents et/ou potentiellement arrêter leur position longue (en fonction de leur objectif de trading et de leur tolérance au risque).

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.