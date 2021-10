4 principales transactions boursières du lundi: BTC, ETH, NVAX, MRNA

Le quatrième trimestre est arrivé et les actions tentent toujours de trouver leur place. Les crypto-monnaies ont également pris un bon coup de pouce. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a repris vie après plusieurs semaines de trading difficiles. Regardez la série de hauts inférieurs que Bitcoin mettait en place avant de se stabiliser et de monter plus haut.

Cependant, la zone de 40 000 $ à 41 000 $ est intervenue comme support. Avec la rotation d’aujourd’hui plus élevée, Bitcoin efface les moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 200 jours, ainsi qu’une rotation hebdomadaire.

Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, la porte est ouverte à la zone de 50 000 $ à 51 000 $, le retracement de 61,8 % entrant en jeu près de cette dernière.

En revanche, nous ne voulons pas que Bitcoin perde la moyenne mobile sur 200 jours.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Ethereum (ETH-USD)

Ethereum (CCC :ETH-USD) profite également d’une bonne journée, mais n’est pas tout à fait au point de rotation hebdomadaire comme Bitcoin.

Il reste encore quelques obstacles à franchir, mais il y a de grandes améliorations avec le rallye de vendredi. Avec ce mouvement, Ethereum a effacé les moyennes mobiles de 21 et 50 jours, ainsi que la résistance à la tendance baissière.

Le titre doit encore effacer la moyenne mobile de 50 jours, ce qui a été essentiel au cours des derniers mois. Si Ethereum peut effacer les 50 jours, la zone de 3 350 $ est en jeu, suivie de la zone de 3 600 $.

Je veux voir Ethereum rester au-dessus de 3 150 $. Tant qu’il peut le faire, nous devrions éviter un déclin en cinq vagues. Cela ne signifie pas qu’Ethereum ne peut pas baisser, cela signifie simplement que la tendance baissière actuelle est probablement hors de propos pour le moment.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Novavax (NVAX)

Avec les nouvelles positives de Merck (NYSE :MRK) Données de traitement Covid-19, Novavax (NASDAQ :NVAX) et d’autres sont sous pression. En fait, l’action NVAX a plongé de 12,4% sur la journée.

La chute a fait chuter le titre NVAX dans les 150 $, mais le rebond remet le titre dans la zone de support clé entre 170 $ et 177 $.

Les acheteurs agressifs peuvent être longs à plus de 170 $, bien qu’il s’agisse d’une configuration à large risque avec le plus bas à 154,29 $. À la hausse, plus de 177 $ met en jeu la moyenne mobile sur 10 semaines, suivie de la moyenne mobile sur 200 jours et du niveau de remplissage des écarts près de 200 $.

Cependant, en dessous du plus bas de vendredi, 150 $ sont en jeu, suivis de la moyenne mobile sur 21 semaines. En dessous de cela, et 117 $ sont sur la table.

Les meilleures transactions du lundi n ° 4: Moderna (MRNA)

Moderna (NASDAQ :ARNm) a également été durement touché, en baisse d’environ 11%. Les actions semblaient malades jusqu’à vendredi, mais maintenaient la moyenne mobile sur 10 semaines.

Avec la baisse de l’écart de vendredi, l’action a cassé 349 $, ce qui devrait mettre les investisseurs sur pause.

Le retour à plus de 350 $ met le sommet de vendredi en jeu près de 359 $, puis le niveau de remplissage des lacunes à 377 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines.

En dessous du plus bas de vendredi, la moyenne mobile sur 21 semaines est en jeu. Et si l’action Moderna continue de se vendre, le comblement à 261 $ pourrait être sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.