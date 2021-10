4 principales transactions boursières du lundi : Ether, DWAC, DKNG, SNAP

Après un mouvement massif, la Bourse fait une petite pause vendredi, mais cela n’a pas empêché la S&P 500 d’avoir atteint un nouveau record ce jour-là. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières pour la semaine prochaine n ° 1: Ethereum

Ethereum (CCC :ETH-USD) et Bitcoin (CCC :BTC-USD) a conduit la montée en flèche des crypto-monnaies cette semaine, ces dernières atteignant des sommets historiques. L’éther est arrivé à un cheveu de ses sommets historiques.

La dernière fois que nous avons vérifié sur Ethereum, nous recherchions une augmentation de 3 800 $, puis de plus de 4 000 $ pour atteindre les sommets. Cela a incroyablement bien joué. Maintenant, je serais ravi de voir la zone de 3 800 $ à 4 000 $ agir comme support, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours.

S’il peut le faire, alors l’élan restera avec les taureaux et gardera la zone de 4 400 $ sur la table.

Si cette zone échoue en tant que support, elle ouvre la porte à la moyenne mobile sur 21 jours et au sommet de la jambe «B» autour de 3 675 $.

Principales transactions boursières pour la semaine prochaine n ° 2: Digital World Acquisition Corp

Société d’acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) est le dernier SPAC à devenir un stock de mème et à attirer une quantité massive d’élan et d’intérêt des investisseurs. Tout le monde aime un gain incroyable, mais nous avons déjà vu le DWAC rallier 1,275% en deux jours.

Combien plus pourrait-il vraiment rester ici ? Retour en dessous de 100 $ maintenant et de nombreux investisseurs pourraient s’arrêter. Je ne dis pas que c’est un achat ou un short. Je mets simplement en évidence les niveaux.

Plus de 100 $ met le retracement de 61,8% de l’ensemble de la gamme en jeu, à 111 $. Au-dessus de cela et il peut à nouveau serrer plus haut. En dessous de 100 $, le retracement de 50% est vulnérable, suivi de 73 $ et du creux de la session près de 68 $. En dessous de cela et 50 $ ou moins est sur la table.

Aussi, ne soyez pas tenté par FOMO – peur de manquer – avec celui-ci. Il n’y a rien qui vous oblige à échanger les noms tendance, peu importe à quel point ils semblent populaires.

Principales transactions boursières pour la semaine prochaine n ° 3: DraftKings

DraftRois (NASDAQ :DKNG) plonge à la baisse vendredi, passant en dessous de sa récente zone de consolidation. Ce n’est pas un super look pour les taureaux.

Le titre teste le support de la tendance haussière (représenté par la ligne bleue horizontale), un niveau que les taureaux espèrent tenir comme support. S’il échoue, il ouvre la porte à la moyenne mobile sur 21 mois, ainsi qu’à la zone de 41 $ à 42,50 $. Cette zone devrait être prise en charge, sur la base des retraits antérieurs de DraftKings.

En cas de rebond, nous devrons voir l’action récupérer son récent support à court terme proche de 48 $. Un retour au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme remettrait en jeu la zone de 50,75 $, potentiellement suivie des moyennes mobiles de 50 et 200 jours.

Principales transactions boursières pour la semaine prochaine n ° 4: Snap

Le dernier mais non le moindre est Se casser (NYSE :SE CASSER), qui plonge de plus de 25 % vendredi en raison des bénéfices.

L’action avait maintenu le niveau de 70 $ comme support, mais il y avait un écart non comblé à 64,74 $. Cela me dérangeait un peu, mais le stock se portait si bien que ce n’était pas quelque chose qui m’inquiétait trop.

Avec l’action post-bénéfice que nous avons maintenant, il y a un tout autre écart dont il faut s’inquiéter.

Les actions sont en quelque sorte dans le no man’s land ici. Il n’y a pas de vraies moyennes mobiles ou de niveaux clés antérieurs sur lesquels s’appuyer. Si je devais choisir un niveau, je me concentrerais sur le plus bas du troisième trimestre à 57,50 $.

Si SNAP peut rapidement récupérer cette marque, les taureaux agressifs pourraient être longs par rapport au creux post-bénéfice. Cela ne fonctionne que si Snap trouve bientôt sa place. Sinon, les investisseurs devront attendre une sorte de retournement ou une baisse des prix.

Si c’est ce dernier, je surveille la zone de 48 $ à 50 $ dans ce nom.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans SNAP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.