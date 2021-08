4 principales transactions boursières du lundi: Ethereum, BB, LCID, BIG

Le battage médiatique pour Elden Ring de From Software est presque palpable, principalement à cause de l’implication de George RR Martin, mais le légendaire auteur de Game Of Thrones n’est peut-être pas aussi impliqué dans le jeu que tout le monde le pensait. Lors de la révélation d’Elden Ring à l’E3 2019, la moitié de […] More