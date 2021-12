4 principales transactions boursières du lundi: Ethereum, F, HOOD, COST

Après une rampe puissante pour commencer la semaine, nous avons eu quelques sessions agitées et frustrantes. Maintenant, attendons avec impatience la semaine prochaine et examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour lundi.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Ethereum (ETH-USD)

Ethereum (CCC :ETH-USD) et d’autres crypto-monnaies ne se sont pas très bien négociées cette semaine. Il y a à peine une semaine, il semblait qu’Ethereum allait revenir vers les sommets.

Au lieu de cela, il a craqué en fin de semaine puis a plongé au cours du week-end. Nous avons assisté à un maigre rebond du marché des crypto-monnaies, mais la plupart sont à nouveau sous pression.

Ethereum se situe désormais au niveau clé de 3 900 $, car il joue avec 4 000 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines.

Une cassure de 3 900 $ qui n’est pas rapidement récupérée met en jeu la moyenne mobile de 21 semaines, suivie du plus bas de ce mois et de la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, cependant, 4 500 $ seront le niveau à surveiller la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Ford (F)

j’ai regardé Gué (NYSE :F) comme un faucon depuis qu’il a commencé à se négocier comme un nom dynamique et non comme une limace à forte valorisation et à haut rendement.

Pendant plus d’un mois, cette action est restée bloquée dans une fourchette de négociation étroite, entre 19 $ et 20,50 $.

J’ai quelques extensions dessinées sur le graphique, mettant en évidence à la fois la plage à long et à court terme. Le titre se situe actuellement dans l’extension de 261,8% de la fourchette à long terme. Si Ford peut détenir plus de 20,50 $ et/ou atteindre 21,25 $, alors il pourrait mettre le niveau de 23 $ en jeu.

Une cassure en dessous de 20,50 $ met 19 $ sur la table, ainsi que la moyenne mobile sur 10 semaines.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3 : Robinhood (HOOD)

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) l’action atteint de nouveaux plus bas vendredi, alors que le thème des plus hauts inférieurs se poursuit.

Il y a une belle divergence car l’action atteint de nouveaux plus bas, mais pas l’indice de force relative (RSI). Cependant, la divergence ne suffit pas. Nous avons besoin d’une sorte de rotation.

La semaine prochaine, les haussiers pourraient rechercher une ouverture en dessous du plus bas actuel et une récupération dudit plus bas, ce qui nous donnerait un retournement haussier potentiel. Sinon, gardez un œil sur une rotation potentielle par rapport au plus haut de cette semaine à 23,74 $.

Si l’action HOOD peut effacer cette mesure, elle la placera également au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours et mettra au moins en jeu un rebond de soulagement. Quant à l’inconvénient, eh bien, celui-ci est un no man’s land, et essayer de ramasser un fond, c’est comme essayer d’attraper un couteau qui tombe.

Je n’ai aucune idée d’où sera le bas.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Costco Wholesale (COST)

Costco en gros (NASDAQ :COÛT) atteint de nouveaux sommets de tous les temps sur les bénéfices, mais manque de la conviction que nous voyons avec d’autres moteurs de post-bénéfice.

L’action s’estompe un peu par rapport au niveau de 560 $, mais du côté positif, elle est de retour au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles.

L’approche ici est assez simple. Un mouvement de plus de 561 $ (ce qui nous donne une rotation deux fois par semaine et une rotation mensuelle) ouvre la porte à l’extension de 161,8% près de 590 $.

Si Costco ne peut pas dépasser les 560 $, les taureaux peuvent être à l’affût d’une baisse jusqu’aux moyennes mobiles de 10 jours et/ou de 21 jours, où il présente probablement une opportunité d’acheter la baisse.

Si ces mesures échouent en tant que soutien, 525 $ peuvent être mis à disposition.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.