4 principales transactions boursières du lundi: Ethereum, GOOGL, DIS, SHOP

Après un recul de quelques jours et une séance de répétition jeudi, les actions ont commencé à retrouver une vie haussière vendredi. Nous verrons si cela peut continuer la semaine prochaine. En parlant de cela, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour lundi.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

En regardant le marché des crypto-monnaies, ce fut une autre bonne semaine. Ethereum (CCC :ETH-USD) a atteint un nouveau record historique, mais les gains ont été beaucoup plus mesurés que par le passé.

Il suffit de voir à quel point la récente ascension a été ordonnée. Ethereum a principalement augmenté sa moyenne mobile sur 10 jours, bien qu’il y ait eu quelques fissures en dessous de cette mesure pendant la course.

Plus l’ETH résiste au plus haut précédent près de 4 400 $, plus il devient haussier. Cela a presque atteint notre objectif de 4 900 $ plus tôt cette semaine, ce qui correspond à peu près à l’extension de 161,8%. Un mouvement au-dessus qui pourrait mettre en jeu plus de 5 000 $.

À la baisse, cependant, gardez un œil attentif sur le support du canal et la moyenne mobile à 21 jours. Les deux courent actuellement ensemble et une cassure de ces marques pourrait mettre un nouveau test de l’ancien sommet sur la table.

En dessous de cela, et 4 050 $ pourraient être le prochain.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2 : Alphabet (GOOG, GOOGL)

Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG) a donné aux taureaux attentifs un beau retournement aujourd’hui, passant légèrement en dessous du plus bas de jeudi et s’inversant à la hausse.

Cependant, nous avions celui-ci sous surveillance avant l’ouverture, après sa journée intérieure jeudi, car sa gamme était complètement contenue la veille. Plus d’environ 2 951 $ nous ont donné une rotation intérieure et supérieure, ainsi qu’un recul par rapport aux principales moyennes mobiles à court terme.

C’est ce que nous recherchions et je veux maintenant voir si l’action GOOGL peut remonter à 3 000 $ par action. Un mouvement vers de nouveaux sommets pourrait mettre 3 100 $ en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure du niveau de rupture de 2 890 $ met en jeu la moyenne mobile à 50 jours et le support de la tendance haussière.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Disney (DIS)

Disney (NYSE :DIS) les actions étaient sous pression jeudi et pour cause. La société a raté les estimations de bénéfices, de revenus et d’abonnés. Et honnêtement, je pensais que les investisseurs avaient de la chance de voir ce nom baisser de seulement 1,5% sur la journée.

Pour ce que ça vaut, j’aime Disney comme un investissement. Mais en tant que commerce, pas tellement.

Bien qu’il y ait eu des lueurs d’espoir dans l’action de jeudi, le titre s’est trop effondré par rapport à ses niveaux clés.

L’action Disney enregistre techniquement un jour intérieur, de sorte que les traders peuvent l’échanger avec une rupture de gamme dans les deux sens. Un mouvement à l’intérieur et à l’extérieur pourrait mettre en jeu un support de gamme antérieur à 169 $. L’intérieur et le bas pourraient faire atterrir Disney au niveau de remplissage des lacunes près de 157,50 $.

En dessous de cela, et la moyenne mobile sur 21 semaines est sur la table.

Top Trades du lundi n°4 : Shopify (SHOP)

Quel mouvement étonnant nous avons vu dans Shopify (NYSE :MAGASIN) vendredi, avec des actions en hausse de plus de 12%. Avec ce mouvement, nous obtenons une rotation hebdomadaire, ne laissant rien d’autre que le plus haut historique en jeu à 1 650 $.

Si les taureaux maintenaient le contrôle et atteignaient de nouveaux sommets Shopify, cela pourrait éventuellement mettre l’extension de 161,8% sur la table à près de 1 800 $.

Je détesterais voir Shopify tomber aussi loin, mais voyons si le support entre en jeu entre 1 550 $ et 1 575 $. Si tel est le cas, le sommet de 1 650 $ reste en jeu, ainsi que le potentiel de nouveaux sommets.

Malgré une valorisation élevée, ce titre reste un gagnant continuel.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.