4 principales transactions boursières du lundi: F, NVDA, FL, SPCE

Alors que nous approchons de la fin de la semaine, nous avons assisté à une action des prix cahoteuse mais finalement gratifiante. Les taureaux ont bien terminé la semaine alors que le S&P 500 se situe juste en dessous des sommets de tous les temps. Cela dit, jetons un coup d’œil à certaines des principales transactions boursières de lundi.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 1: Ford (F)

Gué (NYSE:F) se négocie bien ces derniers jours après le dévoilement de son nouveau F-150 Lightning électrique. En conséquence, les actions se rapprochent des sommets précédents de 52 semaines.

Le mouvement de cette semaine a donné aux investisseurs une énorme poussée sur le retracement de 61,8% après avoir récupéré la moyenne mobile sur 10 semaines. En revanche, nous devons voir ces mesures servir de support pour garder intacte la longue thèse.

L’action des prix de Ford ressemble à une consolidation de fanion taureau sur plusieurs mois. S’il continue à augmenter, regardez s’il peut atteindre 13,62 $. Si c’est possible, recherchez un objectif potentiellement à plus long terme d’environ 15 $, où l’extension de 161,8% entre en jeu.

Top des transactions boursières du lundi n ° 2: Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ:NVDA) a pimenté notre vendredi, annonçant que le conseil avait approuvé un fractionnement d’actions de 4 pour 1. La nouvelle a fait grimper les actions dans la journée, donnant finalement aux taureaux une rotation hebdomadaire vers le haut.

Je ne dirais pas que Nvidia n’est pas sorti du bois, car il a l’air beaucoup mieux s’il peut fermer une fois par semaine et au-dessus de la résistance de la plage précédente près de 590 $. Cependant, s’il perd ces marques, il est possible que nous revoyions le plus bas de deux semaines près de 538 $ à 540 $.

Plus de 600 $ et je pense que les taureaux doivent garder 648 $ à l’esprit. Si nous pouvons obtenir un élan pré-bénéfice avec un élan pré-fractionné, 668 $ n’est pas hors de question – l’extension de 161,8%.

Au-dessus de cela, et peut-être un objectif à plus long terme de 700 $ à 715 $ est à portée de main. Cependant, il faudra peut-être un rallye post-bénéfice pour nous y amener.

Top des opérations sur actions du lundi n ° 3: Foot Locker (FL)

Foot Locker (NYSE:FL) est en hausse d’environ 2% sur les bénéfices, mais est quelque peu mitigée sur la journée car elle arbore une large gamme de négociation.

Ce titre a connu une forte tendance haussière depuis de nombreux mois maintenant, surfant sur ses moyennes mobiles de 50 jours et 10 semaines plus élevées. Il continue maintenant à tenir au-dessus de la zone de cassure de 59 $ à 60 $.

Lors d’un plongeon, les taureaux ont besoin de cette zone comme support, car il y a tellement de mesures clés ici. Sinon, s’il perd ces marques, il signale un changement de ton. Cela pourrait mettre en jeu le niveau de 55 $, ainsi que la moyenne mobile sur 21 semaines.

À la hausse, cependant, nous devons voir le titre retirer ses moyennes mobiles sur 21 et 10 jours. Au-dessus du sommet postérieur aux gains, le niveau de remplissage de l’écart est en jeu à 63,88 $. Au-dessus de cela, et le récent sommet près de 66,60 $ est sur la table.

Top des métiers du lundi n ° 4: Virgin Galactic (SPCE)

Vierge Galactique (NYSE:SPCE) est apparu jeudi, mais a fortement disparu des sommets. Cependant, le titre a maintenu sa moyenne mobile de 21 jours à la clôture. Phew.

Nous avons eu une journée intérieure vendredi, alors que le stock était en hausse de plus de 6%. Si nous avons une journée intérieure lundi, les investisseurs se concentreront sur 24 $.

Un short-squeeze et / ou un achat auprès de traders dynamiques pourrait y obtenir des actions SPCE, suivi d’un test potentiel du groupe de moyennes mobiles majeures juste au-dessus de cette zone.

À la baisse, surveillez une pause des moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours. Cela pourrait combler l’écart en jeu vers 17,27 $ sur la table. Si cela n’attire pas les acheteurs, 15 $ pourraient être les suivants.

Pour l’instant, cependant, l’élan favorise les taureaux.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.