4 principales transactions boursières du lundi : LCID, HOOD, MU, FL

Ce fut une autre journée agitée sur le marché boursier. Les S&P 500 et Nasdaq les contrats à terme ont atteint de nouveaux sommets historiques du jour au lendemain, mais seul ce dernier a été en mesure d’atteindre de nouveaux sommets lors de la session à heures régulières. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières avant le week-end.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Lucid Motors

Cela semble être le stock préféré de tout le monde en ce moment. Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a fait irruption sur la scène et exige une évaluation intense alors que les investisseurs spéculent si cela peut être le prochain Tesla (NASDAQ :TSLA).

Malgré le début de la production, l’action a une valorisation d’environ 90 milliards de dollars.

En ce qui concerne le titre, LCID nous a donné un doux retournement baissier plus tôt cette semaine. Cependant, il a trouvé un soutien juste à la moyenne mobile de 10 jours.

Avec le rebond, les actions sont de retour au-dessus du plus haut de jeudi (nous donnant une rotation quotidienne à la hausse) et de plus de 50 $. A partir de là, j’ai les yeux sur plusieurs niveaux.

Le premier est le retracement de 78,6 % de l’ensemble de la gamme à 54,43 $. Pour l’instant, les actions sont rejetées à partir de ce niveau. Si cela reste le cas, la moyenne mobile sur 10 jours et le plus bas de cette semaine sont ce que les investisseurs doivent surveiller à la baisse.

Au-dessus de 54,43 $, 55,68 $ est le prochain niveau à surveiller – le plus haut de clôture de ce trimestre. Au-dessus du plus haut de novembre à 57,75 $ et une poussée dans la zone de 60 $ à 65 $ est possible.

N’oubliez pas que lorsque ces grands voyageurs commencent à vaciller, cela peut devenir assez volatile.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Robinhood

Cela a été une période difficile pour Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE), qui travaille sur sa cinquième baisse quotidienne consécutive et sa huitième baisse au cours des neuf dernières sessions.

Pour Robinhood, la configuration est simple : je veux voir l’action revenir au-dessus du plus bas de l’introduction en bourse du premier jour à 33,35 $.

S’il peut le faire, la moyenne mobile sur 50 jours sera peut-être en jeu.

J’aime voir ce peu de divergence sur la lecture Williams %R au bas du graphique, ainsi que le support entrant en jeu près de 30 $. Cependant, sans une sorte de preuve de rotation, il est difficile d’être trop optimiste sur ce nom en ce moment.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Micron

Micron (NASDAQ :UM) apparaît ce jour-là, en hausse de près de 8%. Cette décision a contribué à envoyer le titre à son plus haut niveau depuis l’été alors que Micron tente de dépasser son plus haut du troisième trimestre.

Ce sommet entre en jeu à 83,07 $. Si nous arrivons à une clôture au-dessus de cette marque, la résistance de 85 $ sera la prochaine soi-disant ligne dans le sable. Au-dessus de 85 $ et nous pourrions voir une augmentation significative.

Gardez à l’esprit que 95 $ a été une résistance majeure.

À la baisse, je veux voir les moyennes mobiles sur 200 jours et 50 semaines comme support proche de 80 $ – à condition que Micron plonge aussi loin. Si cette zone échoue en tant que support, nous pourrions assister à un nouveau test du niveau de 76,40 $.

Top Trades du lundi n°4 : Foot Locker

Pied Casier (NYSE :Floride) fait marche arrière vendredi, alors que l’action recule suite à des bénéfices décevants.

Avant les bénéfices, Foot Locker a réduit sa moyenne mobile sur 200 jours. Jeudi, il a non seulement effacé ce niveau, mais il a également effacé la résistance à la tendance baissière (comme le montre la ligne bleue).

L’écart d’aujourd’hui est une chose désagréable. Il a envoyé les actions de Foot Locker en dessous des moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours, 200 jours et 50 semaines.

La doublure argentée est que le support de la tendance haussière et la moyenne mobile à 50 jours se maintiennent comme support. Les taureaux qui veulent tenter leur chance sur les actions de FL peuvent le faire en s’arrêtant contre le plus bas de vendredi.

Un mouvement en dessous de ce niveau (à 49,02 $) pourrait mettre en jeu le plus bas de novembre à 47,97 $. En dessous de cela et 45 $ est sur la table. À la hausse, voyons si nous pouvons retester la moyenne mobile sur 21 jours, puis le plus haut d’aujourd’hui près de 54 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.