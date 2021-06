4 principales transactions boursières du lundi : MSFT, TWLO, LLY, GE

in

Vendredi était un quadruple jour d’expiration sur les marchés, l’un des quatre tout au long de l’année. Il marque l’expiration de plusieurs actifs différents liés aux contrats à terme et aux options. En tant que tel, cela peut créer une session de trading assez cahoteuse. Malgré cela, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Microsoft (MSFT)

Le graphique hebdomadaire donne une vue si nette et constructive de Microsoft (NASDAQ :MSFT). L’action continue simplement de grimper de plus en plus haut, parcourant sa moyenne mobile de 21 semaines.

Après une récente baisse dans ce domaine, nous avons également remarqué que l’action trouvait que notre niveau de 240 $ précédemment noté était un support. Cela a aidé Microsoft à récupérer la moyenne mobile sur 10 semaines alors qu’elle empiète désormais sur son record actuel de 263,19 $.

S’il peut effacer cette mesure, il ouvre la porte à 275 $ et potentiellement à l’extension de 261,8% près de 285 $.

Si Microsoft ne peut pas sortir ou s’il le fait mais ne peut pas dépasser ses sommets précédents, alors une baisse jusqu’à la moyenne mobile de 10 semaines peut être de mise.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Twilio (TWLO)

Après un solide rebond à moins de 300 $, Twilio (NYSE :TWLO) l’action a bien réussi à remonter au-dessus et à conserver 300 $ comme support.

Alors qu’il s’embrouillait avec ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, Twilio a donné aux taureaux un fort rebond jeudi. Les actions ont atteint la moyenne mobile de 21 semaines et la résistance à la baisse (ligne bleue).

Pour les investisseurs, ils ont probablement plus d’avantages en tête. Pour les traders, le rallye de jeudi a été une excellente occasion de réaliser des bénéfices. En cas de baisse, je veux voir la moyenne mobile de 50 jours comme support.

Cependant, à la hausse, Twilio commence à pousser plus haut – même en ce vendredi mixte. S’il peut continuer plus haut, 400 $ sont sur la table. N’oubliez pas qu’il s’agit de l’une des actions de croissance de la plus haute qualité.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Eli Lilly (LLY)

Éli Lily (NYSE :LLY) présente ici une opportunité intéressante. L’action a connu un rallye explosif plus tôt ce mois-ci, atteignant finalement près de 236 $. Revenant maintenant à la moyenne mobile de 10 jours, les taureaux à court terme pourraient avoir une longue opportunité ici.

Si ce niveau ne se maintient pas, l’action LLY pourrait se diriger vers 217,37 $. Cependant, un niveau inférieur à 217 $ peut être un déclencheur de risque, mettant potentiellement sur la table la zone de 210 $ à 212 $ (le niveau de cassure précédent), ainsi que la moyenne mobile de 21 jours.

À la hausse, une prise de 220 $ pourrait ouvrir le stock pour un retour dans la zone de 225 $. Au-dessus de cela, 230 $ sont en jeu, suivis de 233,50 $.

Meilleures transactions du lundi n°4 : General Electric (GE)

General Electric (NYSE :GE) continue de lutter pour la traction. Fin mai, l’action a donné un autre test au niveau de 14,40 $, mais n’a pas pu le dépasser. Cela nous laisse avec une formation à double sommet pour le moment.

Malheureusement pour les taureaux, l’action GE n’a pas réussi à maintenir sa moyenne mobile sur 50 jours, ce qui l’a ouverte à des prix plus bas.

Pour l’instant, l’action essaie de maintenir sa moyenne mobile sur 21 semaines, mais plus particulièrement, elle maintient la zone de 12,75 $. Cette marque est supportée depuis avril. Si l’action GE le perd, la zone de 12,25 $ pourrait être sur la table.

Si 12,75 $ tiennent, recherchez un recul par rapport à la moyenne mobile de 21 semaines et 13 $. Au-dessus de cela, les moyennes mobiles de 21 et 50 jours sont en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur TWLO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.