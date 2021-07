4 principales transactions boursières du lundi : NFLX, SNOW, LEVI, TWLO

Jeudi a donné aux investisseurs leur premier vrai goût de volatilité depuis un certain temps, mais il s’agissait d’une baisse dans une tendance haussière. En d’autres termes, cela n’a pas duré et les taureaux ont repris leurs activités vendredi. Regardons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Netflix (NFLX)

Netflix (NASDAQ :NFLX) n’a pas bien fonctionné. Alors que tous les stocks de FAANG ont trouvé leur élan, celui-ci a mis du temps à démarrer. Cependant, il se négocie mieux ces derniers temps.

Les actions sont aux prises avec une résistance à la tendance baissière (ligne bleue), mais montrent un certain potentiel pour les bénéfices. Après une belle remontée à la hausse, l’action Netflix plonge jusqu’à la moyenne mobile à 10 jours.

En maintenant ce niveau, l’action tourne au-dessus du plus haut de vendredi et du plus haut de juin à 536 $. Cela pourrait ouvrir la voie à une autre poussée plus élevée, avec l’attention des taureaux sur le niveau de remplissage de 547 $.

Au-dessus, cela pourrait mettre de 550 $ à 560 $ et plus en jeu.

À la baisse, une perte de la moyenne mobile sur 10 jours pourrait mettre en jeu la zone de 525 $, puis le niveau de remplissage des lacunes dans l’autre sens près de 521 $.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Snowflake (SNOW)

Flocon de neige (NYSE :NEIGE) attire l’attention avec sa puissante cassure haussière vendredi. Avec le déménagement, les actions ont donné aux taureaux une rotation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.

En entrant dans la zone de 265 $ à 275 $, cependant, les taureaux doivent faire attention. Bien que ce mouvement recherche une oscillation à plus long terme, il est possible que cette zone rejette Snowflake.

Si tel est le cas, recherchez une opportunité d’achat en baisse à la moyenne mobile de 200 jours nouvellement établie, suivie du niveau de 256 $.

À la hausse, 300 $ est le prochain domaine d’intérêt, suivi de la zone de 325 $ à 330 $. Au-dessus de cela se trouve le retracement de 61,8% près de 335 $.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Levi Strauss & Co. (LEVI)

Lévi (NYSE :LEVI) était au centre de l’attention vendredi grâce aux bénéfices, bien que le titre n’ait pas réussi à maintenir tous ses gains ce jour-là.

L’action continue de se débattre avec la zone de 29,50 $ à 30 $, bien que LEVI soit avant tout ses principales moyennes mobiles sur le graphique hebdomadaire. Gardez un œil sur les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours. En dessous de ces mesures, le niveau de 24,50 $ est remis sur la table.

À la hausse, recherchez une clôture supérieure à 30 $. Au-dessus de 30 $, le plus haut historique est en jeu à 30,84 $. Au-dessus de 31 $ et peut-être 34 $ est possible.

Top Trades du lundi n°4 : Twilio (TWLO)

Les actions de croissance sont de retour, et cela inclut Twilio (NYSE :TWLO). Les actions étaient aux prises avec le niveau de 400 $ à l’entrée de jeudi, puis l’action a été martelée en dessous de la moyenne mobile de 10 jours.

Cependant, il a remonté les plus bas ce jour-là, puis a récupéré cette moyenne mobile vendredi. Historiquement, lorsque Twilio récupère sa moyenne mobile sur 10 jours, cela augure bien pour les taureaux à court terme.

Je cherche Twilio pour remonter à 400 $. S’il peut le dégager, voyons s’il peut grimper jusqu’à 415 $. Au-dessus de cela, la zone de 435 $ à 440 $ peut être en jeu.

À la baisse, recherchez une cassure de la moyenne mobile à 10 jours. Cela pourrait mettre en jeu le plus bas de cette semaine, ainsi que la moyenne mobile sur 21 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur TWLO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.