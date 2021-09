4 principales transactions boursières du lundi : NVAX, FCEL, KR, PLAY

Les S&P 500 travaille sur sa cinquième baisse quotidienne consécutive, bien qu’elle ne soit en baisse que de 1,7% par rapport aux sommets. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous tournons notre attention vers la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Novavax

Novavax (NASDAQ :NVAX) s’échangeait très bien plus tôt cette semaine, dépassant la résistance et poussant à son plus haut niveau depuis plusieurs mois. Les trois derniers jours ont été un peu différents, cependant.

Les actions ont chuté de 13% par rapport au sommet atteint plus tôt cette semaine, avec une baisse de plus de 6% aujourd’hui. Le mouvement a poussé NVAX en dessous de la moyenne mobile de 10 jours et à 21 jours. Les taureaux agressifs peuvent envisager d’acheter la baisse d’aujourd’hui et de rechercher un soutien à partir des 21 jours.

Si cela échoue, les métiers auront besoin d’une certaine discipline. À moins qu’il ne récupère les 21 jours, NVAX pourrait se diriger vers la zone de rupture de 220 $ et la moyenne mobile de 50 jours.

Du côté positif, voyons si Novavax peut récupérer le niveau de 250 $. Au-dessus de cela, les récents sommets se situent à près de 278 $. Au-dessus de cela, 300 $ et plus sont sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: FuelCell Energy

Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) les actions atteignent de nouveaux plus bas en 2021. Maintenant en dessous du plus bas du mois dernier et de toutes ses moyennes mobiles à court terme, celui-ci est pour moi sans intervention. Pour moi, ce n’est pas non plus un short, avec des actions à un chiffre.

Cependant, si FCEL peut récupérer le niveau de 5,70 $, les taureaux pourraient justifier d’être longs contre le plus bas que l’action finira par atteindre lors de cette baisse.

De retour au-dessus de 5,70 $, FuelCell devra récupérer les moyennes mobiles de 10 jours et de 21 jours. Sinon, 5 $ ou moins est possible.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Kroger

Kroger (NYSE :KR) les actions sont sous pression malgré l’annonce de bénéfices meilleurs que prévu.

Les actions peuvent être en baisse de 7,5% sur la journée, mais du côté positif, Kroger a non seulement fortement rebondi par rapport à la moyenne mobile de 50 jours, mais essaie de se maintenir au-dessus de la barre des 43 $.

C’est à peu près le plus haut du début de l’année.

Les taureaux agressifs peuvent être longs KR au-dessus de 43 $ avec un arrêt juste en dessous du plus bas d’aujourd’hui. Les taureaux plus conservateurs attendront probablement pour acheter une baisse potentielle jusqu’à la moyenne mobile de 50 jours.

À la hausse, attendez-vous à un retour au plus haut de vendredi, puis à plus de 45 $. Au-dessus de 45 $ et les moyennes mobiles de 10 jours et 21 jours seront les prochains obstacles. Une clôture en dessous du plus bas de vendredi pourrait mettre en jeu 40 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines.

Meilleures transactions boursières du lundi n°4 : Dave & Buster’s

Dave & Buster’s (NASDAQ :JOUER) l’action est en hausse de 1% sur la journée, ce qui est assez décevant étant donné que l’action était en hausse de près de 16% à un moment donné plus tôt dans la session.

Cette décision intervient après que la société a annoncé des bénéfices et que la décoloration est due à la résistance à la tendance baissière (ligne bleue) et au niveau de 40 $. J’avais déjà intégré ces niveaux, ce qui, dans mon esprit, leur donne un poids supplémentaire – en d’autres termes, il n’y avait aucun biais dans la session.

Maintenant, le stock doit maintenir ses moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours. Une cassure en dessous met en jeu le plus bas de ce mois, près de 34 $. Si l’action PLAY perd ce niveau, le plus bas d’août juste en dessous de 31 $ pourrait être sur le pont.

À la hausse, voyons si l’action peut effacer la moyenne mobile de 200 jours. Ci-dessus remet 40 $ sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.