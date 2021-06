4 principales transactions boursières du lundi : NVDA, LULU, AVGO, SOFI

Les actions ont pris un coup de pouce après que le rapport sur l’emploi de mai était bon mais pas génial et a légèrement manqué les attentes. Cela fait penser aux investisseurs que le marché du travail se redresse, mais les politiques d’« argent facile » de la Fed sont toujours nécessaires. Examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a connu une course torride. Les actions ont augmenté de près de 30% en seulement 12 séances de bourse et se sont redressées au cours de 11 de ces séances. C’est un jour de baisse était à hauteur d’une baisse de 1,35%. Pas mal.

Dans une observation quelque peu intéressante, les actions ont en fait plongé sur les bénéfices il y a quelques semaines, puis se sont redressées le lendemain. Le rallye tardif a déclenché ce mouvement massif que nous voyons maintenant.

Mais sommes-nous à bout de souffle ?

Que nous utilisions la plage la plus large et la plus profonde ou la plus récente, les deux mesures ont l’extension de 161,8% entrant en jeu entre 708 $ et 716 $. Il ne serait pas étrange de voir des prises de bénéfices ici – ou du moins une pause.

Cependant, Nvidia est difficile car il gère une entreprise fantastique et se consolide depuis plusieurs trimestres. Du point de vue de l’investissement, les taureaux peuvent ne pas vouloir se séparer du titre, même si un certain type de baisse peut se produire.

En cas de repli, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 jours et le niveau de 650 $. Un test de l’un ou l’autre peut être bon pour un rebond.

À la hausse, un passage à 717 $ pourrait mettre en jeu 750 $ à 766 $.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Lululemon (LULU)

Lululemon Athletica (NASDAQ :LULU) ne nous donne pas grand-chose après les gains, mais c’est mieux que rien. Les actions ont terminé la journée de vendredi en hausse de près de 4%.

En avril, l’action est sortie d’une tendance baissière brutale, mais elle a eu du mal à maintenir son élan au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. La correction de mai n’a pas ramené l’action à ses plus bas – ce qui est bien – mais nous avons vu un rétrécissement se former depuis cette baisse.

Testant maintenant la résistance des coins, les taureaux sont impatients de voir si Lululemon peut prendre de l’élan. S’il dépasse cette marque, voyez si les actions peuvent augmenter mensuellement au-dessus de 331,64 $. Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 200 jours est en jeu, suivie du plus haut d’avril à 347 $.

Si l’action LULU ne peut pas traverser la résistance, voyez si la moyenne mobile à 50 jours et le support en coin soutiennent l’action. Sinon, les 300 $ pourraient être en jeu.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Broadcom (AVGO)

Broadcom (NASDAQ :AVGO) ne nous donne pas non plus grand-chose après les gains, finissant vendredi en hausse de 2,2 %. Tout comme Lululemon, l’action ne s’effondre pas, mais elle est à court d’élan haussier.

Les actions continuent de lutter avec la zone de 478 $. Si l’action peut franchir le plus haut de vendredi (et donc le plus haut de cette semaine), nous pouvons peut-être obtenir une sorte de rotation plus élevée.

Si tel est le cas, 490 $ pourraient être en jeu. Cela a été une résistance acharnée. Au-dessus de cela et 500 $ et plus est possible.

À la baisse, attendez-vous à une baisse des moyennes mobiles à 10 et 50 jours. Ci-dessous pourrait mettre en jeu 450 $ et la moyenne mobile de 21 jours. En dessous de cela et la zone de support de la fourchette de 425 $ est sur la table, ainsi que la moyenne mobile de 200 jours.

Top Trades du lundi n°4 : SoFi Technologies (SOFI)

Plus tôt cette semaine, Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) a explosé de sa base récente une fois que son changement de ticker de “IPOE” à “SOFI” s’est produit. Dans cette course, les actions ont grimpé à 24,95 $.

Depuis lors, nous avons assisté à une baisse brutale de deux jours en dessous du retracement de 61,8% et une brève baisse en dessous de la moyenne mobile à 10 jours. Rebondissant sur les 10 jours maintenant, voyons si le stock peut rester au-dessus de cette mesure.

Si ce n’est pas le cas, le plus bas de vendredi reste vulnérable. En dessous, il met en jeu les moyennes mobiles de 21 semaines, 10 semaines et 21 jours. Cela peut être une opportunité d’achat décente pour les taureaux.

De retour au-dessus de 22,50 $ – à peu près là où le retracement de 61,8 % entre en jeu – met le plus haut de cette semaine en jeu près de 25 $. Au-dessus de cela et peut-être le plus haut à 28,26 $ est possible.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.