4 principales transactions boursières du lundi : PLTR, X, DASH, RDFN

Les actions ont baissé au cours d’une journée d’expiration « quadruple sorcière » et alors que nous sommes à plus de la mi-septembre. Alors que nous tournons notre attention vers la semaine prochaine, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières du lundi n°1 : Palantir (PLTR)

j’ai été haussier sur Palantir (NYSE :PLTR), alors que le stock monte lentement mais sûrement. Mais lentement, bien sûr, a été une grande partie de cette équation.

L’action a récupéré toutes ses principales moyennes mobiles, mais a continué à se débattre avec 25,50 $. Du côté positif, la moyenne mobile de 200 jours agissait comme support, tout comme le niveau de 25 $.

Étonnamment, le titre a récemment trouvé un élan haussier, malgré les difficultés du marché dans son ensemble. C’est ce qu’on appelle la « force relative ».

À tout égard, voyons si l’action peut désormais maintenir le niveau de 27,50 $ comme support, car elle a dépassé ce niveau jeudi. À la hausse, gardez 31 $ sur votre radar, ce qui correspond à peu près à l’endroit où le comblement des lacunes entre en jeu à partir de février.

Principales transactions boursières pour le lundi n ° 2: US Steel (X)

nous Acier (NYSE :X) avait l’air si bon, mais ensuite le stock a échoué avec le niveau de 30 $ et s’est renversé.

Les actions se négociaient dans un canal baissier très ordonné, mais n’ont pas réussi à maintenir les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours. Il en est résulté une cassure plus bas hors du canal.

Nous avons maintenant le stock entrant dans les moyennes mobiles de 200 jours et 10 mois. Je m’attendrais à ce que cette zone fournisse un rebond, potentiellement vers la zone de 24 $ à 25 $. Plus haut et le stock devrait revenir dans certaines de ses moyennes mobiles à court terme.

À la baisse, cependant, je m’attends à ce que 21 $ servent de support si les deux moyennes mobiles voisines échouent.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: DoorDash (DASH)

PorteDash (NYSE :TIRET) continue de progresser, car il a enregistré son quatrième gain hebdomadaire consécutif et son huitième gain quotidien au cours des dix dernières sessions.

Jeudi, les actions se sont creusées dans la résistance et le retracement de 78,6%. En conséquence, il a reculé des sommets de la session, mais n’a pas exactement renversé. Vendredi, il a de nouveau tenté de franchir ces niveaux.

Si l’action peut atteindre le plus haut de la semaine à 227,40 $ et se maintenir au-dessus, nous pourrions envisager un retour vers 250 $ et le plus haut à 256 $.

Cependant, en dessous du plus bas de deux jours, nous pourrions voir l’action DASH retomber vers 210 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Pour ce que ça vaut, ce ne serait en aucun cas une action sur les prix malsaine.

Top trades du lundi n°4 : Redfin (RDFN)

On termine la semaine avec thon rouge (NASDAQ :RDFN), qui a connu une série de plus bas au cours des derniers mois.

La résistance à la tendance baissière (ligne violette) a fait baisser ce nom, mais les taureaux tentent maintenant de prendre position.

Les actions ont atteint un plus bas plus élevé, tandis que nous avons vu les actions récupérer les moyennes mobiles à 10 et 21 jours vendredi malgré un marché global faible. Cependant, celui-ci n’est pas encore sorti du bois.

Si l’action RDFN perd les moyennes mobiles à 10 et 21 jours, cela reste techniquement acceptable tant qu’il détient un support de tendance (bien qu’il soit préférable qu’il ne perde pas ces mesures pour commencer). Cependant, en dessous de 46,70 $ et celui-ci pourrait revenir en arrière.

À la hausse, cependant, nous pourrions assister à un retour à la moyenne mobile à 50 jours. Au-dessus de cela, une résistance à la tendance baissière est sur la table. Si les actions RDFN effacent ces marques, alors 60 $ est l’endroit à surveiller.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.