4 principales transactions boursières du lundi : Shiba Inu, NVDA, X, SBUX

Les actions ont incroyablement bien résisté vendredi étant donné que Pomme (NASDAQ :AAPL) et Amazon (NASDAQ :AMZN) les deux se sont négociés à la baisse sur les bénéfices. Remarquez que les deux se combinent pour 4,25 billions de dollars de capitalisation boursière. Cela étant dit, commençons la semaine prochaine avec quelques transactions boursières à surveiller.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1 : Shiba Inu (SHIB-USD)

Évidemment, Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a pris Wall Street d’assaut. La crypto se consolidait dans une fourchette de resserrement, ce qui la mettait sur notre radar avant qu’elle ne triple en quelques jours seulement.

SHIB a explosé au-dessus du sommet précédent et a traversé l’extension de 161,8% à 0,000061 cents et près du sommet de 0,00009 cents. Maintenant, cependant, SHIB construit à nouveau, nous donnant une journée à l’intérieur vendredi.

S’il parvient à franchir les récents plus hauts et à atteindre 0,00009 centime, cela pourrait ouvrir la porte à l’extension de 261,8%.

Je sais que mesurer des fractions de cent semble un peu stupide, mais bon, l’argent c’est de l’argent. Traitez cela comme un loto si vous êtes si enclin à l’échanger et sachez qu’il peut absolument être effacé.

Le premier drapeau rouge est une cassure de 0,00006 centimes. Le deuxième drapeau rouge est le non-respect de la moyenne mobile sur 10 jours.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Nvidia (NVDA)

Plus tôt ce mois-ci, nous avons repéré la rotation hebdomadaire en Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA), qui nous a fait regarder Nvidia (NASDAQ :NVDA) pour un mouvement similaire. Nous avons obtenu cela et plus encore, car l’action a absolument explosé au-dessus de notre objectif de prix de 250 $.

Après cela, l’action NVDA nous a donné des jours consécutifs à l’intérieur, alors que la fourchette continuait de se resserrer. Avec le mouvement de vendredi, les actions ont dépassé les 250 $ et ont à nouveau atteint de nouveaux sommets historiques.

Si Nvidia peut rester au-dessus de 250 $ à 252 $, cela pourrait mettre l’extension de portée double en jeu jusqu’à près de 265 $. Au-dessus, cela pourrait ouvrir la porte vers 287 $.

À la baisse, ce stock devra éventuellement se réinitialiser. Dans ce cas, gardez un œil sur un test de la moyenne mobile sur 10 jours. Les traders plus agressifs peuvent utiliser la moyenne mobile de 8 jours ou la moyenne mobile de 10 unités sur le graphique de quatre heures.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : US Steel (X)

Acier américain (NYSE :X) réagit bien aux bénéfices, augmentant ce jour-là. Cependant, il y a une certaine inquiétude avec ce stock s’il ne peut pas s’appuyer sur les gains.

Si les actions reculent, je veux voir la mesure VWAP à 50 jours, 200 jours et quotidienne se combiner pour le soutien. Si tel est le cas, les taureaux peuvent acheter la baisse. Si le support échoue, le support de la plage de 20,50 $ est en jeu, ainsi que la moyenne mobile sur 50 semaines.

À la hausse, cependant, voyons si cela peut maintenant augmenter la résistance à une gamme proche de 29,50 $ à 30 $.

Meilleures transactions du lundi n ° 4: Starbucks (SBUX)

Contrairement à US Steel, Starbucks (NASDAQ :SBUX) a une réaction baissière après les bénéfices.

L’action est tombée en dessous de ses principales moyennes mobiles et du niveau de support clé de 109,50 $. Du côté positif, il maintient toujours sa marque de support de canal, mais les taureaux ont besoin de plus que cela pour s’enthousiasmer.

Pour obtenir une position longue, une opération d’inversion serait bien – comme une ouverture en dessous du plus bas de vendredi et une récupération de cette marque. Cependant, serait-il si mauvais de laisser celui-ci dériver vers la zone de 99 $ à 100 $ pour acheter le plongeon?

Je ne pense pas.

Si Starbucks rebondit à partir d’ici, voyez comment il gère 109 $ à 110 $. Au-dessus, la moyenne mobile sur 200 jours est en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.