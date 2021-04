4 principales transactions boursières du lundi: SNAP, INTC, HON, INO

Le marché a été partout cette semaine. Après que les actions aient semblé fatiguées, nous avons eu une baisse de routine. Alors que les taureaux achetaient cette baisse et que les actions tournaient à la hausse, une secousse de midi jeudi a secoué les investisseurs. Après une nuit de réflexion, les taureaux étaient de retour pour acheter des actions vendredi. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de lundi.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 1: Snap (SNAP)

Se casser (NYSE:SE CASSER) a eu une excellente réaction post-bénéfice en début de séance, avec un bon pop à la hausse après des résultats solides. Mais les investisseurs ont vendu ces résultats. Ce serait moins préoccupant si le marché fonctionnait mal ce jour-là.

Mais le marché – et la technologie en particulier – ne fonctionne pas mal. C’est donc un peu décourageant de voir les investisseurs vendre le rallye dans Snap. Cela dit, le plongeon n’a pas fait beaucoup de dégâts techniques.

J’aimerai plus Snap sur un mouvement de plus de 60 $, ce qui lui permettra d’effacer ce groupe de moyennes mobiles. Au-dessus, une forte résistance est en jeu à près de 65 $. Si nous pouvons obtenir un mouvement de plus de 60 $, alors peut-être que l’action peut contester la zone de 70 $ à 73 $ et les sommets de tous les temps.

À la baisse, cependant, une clôture en dessous de la moyenne mobile de 100 jours met probablement en jeu un scénario de baisse hebdomadaire. Si cela se déroule, 48 $ à 50 $ pourraient être sur la table.

Top des transactions boursières pour lundi n ° 2: Intel (INTC)

Alors que les actions des semi-conducteurs se négocient bien vendredi, Intel (NASDAQ:INTC) n’est pas. Cependant, il rebondit là où il le faut.

Les actions ont été testées jusqu’au plus bas de mars et à la moyenne mobile de 100 jours. Ces niveaux ont servi de support, permettant aux actions de rebondir. Gardez un œil sur ce niveau, près de 57,90 $.

Une clôture en dessous de cette marque la place en dessous de la moyenne mobile de 100 jours et donne aux traders une rotation mensuelle vers le bas. Cela ouvre 55 $ et la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, cependant, recherchez un mouvement de plus de 60 $. Cela est suivi d’un potentiel de remplissage de l’écart vers 62,25 $.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 3: Honeywell (HON)

Honeywell (NYSE:HON) subit une légère baisse vendredi, après que la société a annoncé des bénéfices avant l’ouverture.

Après une belle poussée vers de nouveaux sommets historiques, les actions chutent à la moyenne mobile de 21 jours. Avec les acheteurs qui interviennent, regardez s’ils peuvent repousser cela au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours et au-dessus de 232 $.

Cela ouvre la porte à l’extension de 161,8% près de 235 $. À partir de là, qui sait, peut-être plus de 250 $ sont en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure du plus bas de vendredi – mettant également les actions en dessous de la moyenne mobile de 21 jours – met la zone de 216 $ à 218 $ sur la table. Cela ramène Honeywell au niveau de cassure précédent, au support de tendance haussière et aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours.

Je m’attendrais à un rebond de cette zone si nous y arrivions.

Principaux métiers du lundi n ° 4: Inovio Pharmaceuticals (INO)

Produits pharmaceutiques Inovio (NASDAQ:INO) a vomi partout sur le tapis ce matin, et une gueule de bois lundi est possible.

Mercredi et jeudi, l’action INO se redressait alors qu’elle tentait de sortir de sa tendance baissière. Cependant, la moyenne mobile sur 10 semaines l’a rejetée hier et aujourd’hui elle a plongé.

Les actions ont explosé en dessous du support critique entre 8,25 $ et 8,75 $.

Bien qu’il rebondisse à partir du plus bas de vendredi, gardez ces domaines à l’esprit. Autrement dit, la zone de support précédente et le plus bas de vendredi.

Une cassure du creux de vendredi pourrait mettre en jeu la baisse des prix. Un rallye vers le support antérieur doit être récupéré si les taureaux veulent reprendre le contrôle. Recherchez ce signal révélateur: le support antérieur devient-il une résistance?

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.