4 principales transactions boursières du lundi : TSLA, MSFT, TWTR, F

Le jeudi marque le dernier jour de bourse de la semaine, le vendredi étant fermé pour les vacances. La semaine prochaine, c’est le rassemblement du « Père Noël », où le S&P 500 et Nasdaq ont augmenté de 70 % du temps au cours des 19 dernières années. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières au cours de la dernière semaine de négociation de l’année.

Principales transactions boursières du lundi n°1 : Tesla (TSLA)

Si vous voulez que je reste réel avec vous, j’ai un excellent article sur le commerce Tesla (NASDAQ :TSLA). J’explique comment j’ai approché le stock et pourquoi je le regardais. Mais ensuite, l’entrée a été mal programmée et a transformé ce qui aurait dû être un excellent échange en un arrêt.

Il n’y a aucune raison de mentir ou de se cacher des pertes. Dans ce cas en particulier, il contenait une excellente leçon et j’espère que cela pourra aider certains d’entre vous en ce qui concerne votre trading.

Quant à Tesla maintenant, l’action a marqué la moyenne mobile sur 21 semaines et a augmenté quotidiennement lors de la séance de mardi. Avec le rallye de mercredi, il a également récupéré la moyenne mobile sur 10 jours et clôturé au-dessus de 1 000 $.

À partir de là, je veux voir si le stock peut grimper jusqu’à 1 025 $ à 1 035 $. Il y trouve les moyennes mobiles de 21 jours et de 50 jours. Au-dessus de cela, et 1 100 $ sont en jeu.

À la baisse, cependant, voyons si la moyenne mobile à 10 jours est un support. Sinon, le niveau de remplissage des lacunes près de 940 $ est sur la table.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2 : Microsoft (MSFT)

Microsoft (NASDAQ :MSFT) a stagné un peu ces derniers temps, luttant avec la zone de 340 $ à la hausse mais trouvant un support en baisse à près de 320 $.

Travaillant sur son troisième gain quotidien consécutif, le titre a récupéré les moyennes mobiles de 21 et 50 jours. Si cela peut continuer plus haut, j’ai un œil sur ce niveau de remplissage d’écart à près de 339 $.

Là, il trouvera également une résistance à la baisse (ligne bleue).

S’il est capable de traverser cette zone, les deux prochaines hausses sont évidentes : le plus haut de décembre à 343,79 $ et le plus haut de novembre (et le plus haut historique) à 349,67 $.

À la baisse, cependant, les taureaux veulent voir le stock détenir la zone de 328 $ à 330 $ – où le stock de Microsoft trouve une multitude de moyennes mobiles.

Principales transactions boursières du lundi n°3 : Twitter (TWTR)

Twitter (NYSE :TWTR) est une configuration assez intéressante. Non seulement la plupart des actions des médias sociaux sont sous pression, mais Twitter a récemment changé de PDG. Malgré cela, le stock continue de lutter.

Les actions sont réduites par la moyenne mobile de 21 jours tout en s’accrochant à la moyenne mobile de 200 semaines.

Si l’action peut franchir la moyenne mobile de 21 jours et effacer 45 $, nous pourrions voir un mouvement rapide dans les 40 $ supérieurs et potentiellement la moyenne mobile sur 50 jours (actuellement juste au-dessus de 50 $).

À la baisse, cependant, nous devons voir le niveau de 41 $ comme support. L’action Twitter travaille sur un plus bas plus bas, mais une cassure de 41 $ qui n’est pas rapidement récupérée crée des problèmes pour l’action.

Top Trades du lundi n°4 : Ford (F)

Enfin et surtout, nous avons Gué (NYSE :F). J’étais tellement enthousiasmé par cette action lorsqu’elle a dépassé les 20,50 $.

Non seulement ce niveau est le double de l’extension de la plage d’été, mais il s’agit également d’une résistance récente. Fait intéressant, l’extension de 161,8% de la même gamme a été un support.

Et ils disent que les extensions de Fibonacci n’ont pas de sens.

À tout égard, la cassure plus tôt ce mois-ci a envoyé des actions à l’extension de 261,8% de la fourchette plus large, où Ford s’est rapidement inversé et est retombé dans sa fourchette de négociation actuelle. Dommage. À partir de là, attendons l’une des deux choses.

Une cassure de plus de 20,55 $, remettant ainsi 21,25 $ en jeu, suivie d’une poussée potentiellement à plus long terme jusqu’à 23 $. Un recul vers le support de gamme proche de 19 $ pourrait également nous permettre de toucher pour la première fois la moyenne mobile à 50 jours depuis septembre et j’aime également cette configuration.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.