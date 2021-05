4 principales transactions boursières du mardi : AAPL, BB, BIG, SNAP

Nous approchons d’un long week-end de vacances et le trading sur les indices permet de s’en rendre facilement compte. Les volumes sont faibles, tout comme la volatilité. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières de la semaine prochaine, une semaine de négociation de quatre jours aux États-Unis.

Principales transactions boursières du mardi n ° 1: Apple (AAPL)

Pomme (NASDAQ :AAPL) fait partie des actions technologiques à grande et à méga capitalisation qui ne semblent tout simplement pas pouvoir générer beaucoup d’élan à la hausse. Avec son événement WWDC qui approche à grands pas, celui-ci peut peut-être commencer à prendre de l’ampleur.

Plus précisément, je garde un œil sur la zone de 128 $ à 129 $. Si Apple peut dépasser cette zone la semaine prochaine, cela donnera aux taureaux une rotation hebdomadaire à deux reprises, ainsi qu’une clôture au-dessus des moyennes mobiles de 10 et 21 semaines.

Effacer cette marque pourrait ouvrir la porte à la zone de 135 $ à 138 $.

À la baisse, les plus bas ont été assez tempérés ces derniers temps, mais si nous obtenons une couleur plus basse, je cherche à acheter une baisse potentielle jusqu’à 120 $. Apple y trouve les moyennes mobiles sur 200 jours, 50 semaines et 10 mois.

Ce domaine devrait être un soutien.

Principales transactions boursières du mardi n ° 2: BlackBerry (BB)

Je sais qu’il y a des taureaux assez purs et durs pour La mûre (NYSE:BB). Je ne suis pas nécessairement l’un d’entre eux, mais lorsque le short squeeze est activé, il est difficile d’ignorer ce stock.

Les actions se sont ralliées directement à la zone offre / demande précédente près de 12,15 $ et ont été sévèrement rejetées. Cette zone était également en résistance en février et mars.

Si l’action peut franchir 12,15 $, une course à 14 $ ou plus est possible. À la baisse, je veux voir la moyenne mobile sur 10 jours agir comme support, avec 9,33 $. 9,33 $ était un support antérieur devenu une résistance, il est donc important de voir ce niveau soutenir BlackBerry.

Si ce n’est pas le cas, un mouvement plus bas est possible.

Principales transactions boursières pour le mardi n ° 3 : Gros lots (BIG)

De grands lots (NYSE:GROS) est en train de baisser après que la société a publié des bénéfices. Avant le rapport, les actions étaient inférieures aux moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours, donc cela ne donnait pas vraiment le ton.

L’action a ouvert un support proche de la fourchette à 62,37 $, cependant, les investisseurs ont délibérément décidé de vendre l’action à ce niveau plutôt que de l’acheter. S’il peut récupérer 62,50 $, alors peut-être que Big Lots peut combler son écart post-bénéfice et tester les moyennes mobiles sur 21 et 50 jours.

Cependant, j’aime l’idée d’une correction plus profonde.

Plus précisément, je regarde la zone de 55 $. Le titre y trouve ses moyennes mobiles sur 200 jours et 10 mois, ainsi que sa zone de cassure précédente. Si l’action chute dans cette zone mais qu’elle n’agit pas comme un support, nous avons peut-être besoin d’un recul plus profond jusqu’au niveau de résistance à la tendance baissière précédent (ligne bleue).

Meilleures transactions du mardi n ° 4: Snap (SNAP)

Pendant que Se casser (NYSE:SE CASSER) a été pris dans la liquidation en raison du marché baissier des actions à forte croissance, il a en fait assez bien résisté.

Il n’a même pas été près de tester sa moyenne mobile sur 200 jours, car 48 $ continuaient à tenir comme support. Contrairement à la plupart des actions de croissance, Snap n’a même pas retesté ses plus bas en mars (et encore moins atteint de nouveaux plus bas).

Dans les échanges récents, les actions ont récupéré toutes les principales moyennes mobiles alors que Snap atteint des sommets de plusieurs semaines. Aussi bon que Snap ait été, ce n’est pas encore sorti d’affaire.

Au lieu de cela, les actions atteignent une résistance entre 64 $ et 65 $. Si l’action peut traverser cette zone, elle remet les plus hauts proches de 73,50 $ en jeu. En cas de retrait, voyez que son groupe de moyennes mobiles sert de support. S’ils le font, cela augmente les chances que nous obtenions un test de résistance.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.