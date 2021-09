4 principales transactions boursières du mardi : ACB, F, RIDE, NKE

Les actions ont ouvert en baisse au début de la semaine et ont récupéré une partie des déficits, bien que le Russel 2000 passé une excellente journée, en hausse de près de 1,5% lundi. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions d’actions pour demain n ° 1 : Aurora Cannabis (ACB)

Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB) a déclaré des bénéfices après la clôture et bon sang, ce titre a vraiment été en difficulté. C’est alors même que certaines des autres actions de cannabis ont obtenu une offre.

Les gains peuvent-ils inverser la tendance ?

Dernièrement, le niveau de 6 $ a été un support décent. Les taureaux voudront que cela reste le cas après l’impression, mais ils voudront vraiment que l’action ACB évite une clôture en dessous du plus bas de la semaine dernière de 5,85 $. C’est aussi le plus bas de septembre, pour ceux qui sont curieux.

Du côté positif, voyons si les actions peuvent effacer la moyenne mobile de 50 jours. Au-dessus des 50 jours, le niveau de résistance de 7,50 $ est en jeu. Au-dessus, cela pourrait donner le ton à une poussée vers les moyennes mobiles de 50 semaines et de 200 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Ford (F)

Gué (NYSE :F) les actions se sont très bien négociées ces derniers temps, n’est-ce pas ? Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé la correction « ABCDE », suivie de la cassure de la résistance à la tendance baissière.

Après une chute rapide, l’action Ford a maintenant arraché quatre jours consécutifs de gains. Cela a été bon pour un gain de près de 12%.

À partir de là, je veux voir comment le stock Ford se gère. S’il continue de pousser plus haut, cherchons un test du retracement de 61,8% de la fourchette actuelle, près de 15 $. Une poussée au-dessus de 15 $ pourrait éventuellement remettre le récent sommet de 16,45 $ sur la table (mais pas avant quelques reculs en cours de route).

En cas de baisse, cependant, j’ai besoin de voir les moyennes mobiles à 50 et 10 jours agir comme support.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Lordstown Motors (RIDE)

je n’ai pas été un grand fan de Moteurs de Lordstown (NASDAQ :BALADE), et même si l’évolution récente des prix a été bonne, cela ne signifie pas que je vais devenir un taureau du jour au lendemain dans celui-ci.

Cela dit, les actions continuent de surfer sur la moyenne mobile à 10 jours à la hausse. Si l’action RIDE peut atteindre le sommet de 8 $ de la semaine dernière, cela met en jeu le niveau notable de 9 $. Ce niveau est passé d’un solide support au deuxième trimestre à une résistance au troisième trimestre.

Quel rôle jouera-t-elle pour le quatrième trimestre ? Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.

Si les actions dégagent 10 $, voyez comment l’action RIDE gère la moyenne mobile sur 10 mois. Au-dessus, il met les 200 jours en jeu, ainsi que le plus haut du deuxième trimestre à 11,88 $.

À la baisse, cependant, un passage en dessous de 6,70 $ et la moyenne mobile de 50 jours ne présage rien de bon pour les taureaux. Dans ce scénario, le niveau de remplissage des lacunes de 5,75 $ pourrait être en jeu.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Nike (NKE)

Nike (NYSE :NKE) les actions ont été enterrées vendredi après des résultats trimestriels décevants.

Les actions ont battu le creux précédent de 150,48 $ après les bénéfices et connaissent un deuxième jour de vente ici lundi. Cependant, je pense que l’action pourrait se préparer pour une excellente opportunité d’achat à la baisse, basée sur le support et le risque/rendement. Je sais que le trimestre n’a pas été excellent et qu’il s’agissait non plus d’une orientation, mais il s’agit d’un commerce – pas d’un investissement à part entière.

Dans la zone de 145 $ à 147 $, non seulement Nike trouve une énorme zone de résistance antérieure, mais il trouve également la moyenne mobile de 200 jours. Je serais un acheteur en train de plonger dans ce domaine – les acheteurs agressifs pourraient justifier une position longue maintenant – et utiliserais une cassure ou une clôture en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines comme stop-loss.

Les taureaux plus conservateurs peuvent envisager un stop-loss plus serré, comme une cassure proche ou soutenue en dessous de 145 $.

À la hausse, cependant, gardez un œil sur 150,50 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau pourrait alimenter une nouvelle poussée à la hausse, même si ce n’est que temporaire.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.