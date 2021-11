4 principales transactions boursières du mardi : AMC, TSLA, BA, CRWD

Après une belle remontée vendredi, la Bourse a fait une pause lundi. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y avait une pénurie de déménageurs individuels. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : AMC Entertainment (AMC)

La semaine dernière, Divertissement AMC (NYSE :AMC) tournait à la hausse – passant mensuellement à plus de 44,44 $ – avant les bénéfices. Cependant, la réaction post-bénéfice n’a pas été bonne.

Cela a renvoyé l’action en dessous de la résistance à la tendance baissière (ligne bleue) et de plusieurs moyennes mobiles clés. Cependant, les actions sont maintenant de retour au-dessus des moyennes mobiles de 21 jours, 50 jours et 10 semaines, ainsi qu’une résistance à la tendance baissière.

Voyons maintenant si les actions peuvent à nouveau augmenter mensuellement, puis aplanir le plus haut de ce mois près de 46 $.

S’il peut le faire, nous pourrions voir 50 $ ensuite. Plus de 50 $, et le plus haut du troisième trimestre près de 52,80 $ est en jeu, suivi du retracement de 61,8 % juste en dessous de 56 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Tesla (TSLA)

Nous avons signalé un commerce assez doux dans Tesla (NASDAQ :TSLA), même pour ceux qui ne sont pas disposés à conserver ce stock du jour au lendemain.

L’action nous a donné un « coup d’œil au-dessous et à l’échec » du plus bas de la semaine dernière à 987,31 $. Inversant ce niveau maintenant, les taureaux ont pu prendre une position longue et utiliser le plus bas d’aujourd’hui comme arrêt.

À partir de là, gardez à l’esprit qu’il existe de nombreux risques majeurs du jour au lendemain. En l’état, cependant, la configuration est assez simple.

À la baisse, les haussiers veulent voir Tesla maintenir le plus bas de la semaine dernière à 987,31 $, ainsi que le plus bas de lundi. En dessous des deux marques, la moyenne mobile sur 10 semaines est en jeu, suivie du comblement de l’écart à près de 910 $.

À la hausse, cependant, une rotation quotidienne à la hausse serait un bon début au-dessus du sommet de lundi, mais les taureaux veulent surtout voir Tesla effacer les moyennes mobiles de 10 jours et 21 jours. Viennent ensuite la zone de 1 100 $ à 1 120 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Boeing (BA)

Boeing (NYSE :BA) a donné aux investisseurs un mouvement assez net aujourd’hui, non seulement en effaçant un niveau de résistance clé, mais en nous donnant également une rotation par rapport à la moyenne mobile de 200 jours et au plus haut du mois précédent à 232,10 $.

Même si nous ne pouvions pas prévoir une pause le week-end, nous étions préparés pour la rotation qui a eu lieu.

S’il peut se maintenir au-dessus de ces niveaux, il pourrait ouvrir la porte au plus haut d’août près de 240 $, suivi du retracement de 61,8% et du niveau psychologiquement pertinent de 250 $.

À la baisse, cependant, la perte de la moyenne mobile sur 200 jours rend les actions de BA vulnérables à un test du plus bas de lundi à 226,92 $. En dessous, et l’écart risque d’être comblé.

Top Trades pour demain n°4 : CrowdStrike (CRWD)

Homme, FouleGrève (NASDAQ :CRWD) a été un désastre lundi. J’observais la faiblesse pré-marché jusqu’au milieu des 260 $, mais ce titre a continué à baisser malgré plusieurs niveaux de support en jeu près de cette marque.

Bien qu’il attrape une offre sur les plus bas, il est quelque peu étrange de voir une action perdre 10 % un jour où le marché global se maintenait, en particulier lorsque le catalyseur de vente est simplement une dégradation de la note d’un analyste.

Du côté positif, voyons si les actions CRWD peuvent récupérer le plus bas précédent de ce mois-ci à 263,23 $. Juste au-dessus de cela, il devra récupérer un certain nombre de mesures clés, telles que les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. Sinon, les taureaux risquent de transformer ces mesures en résistance.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous du plus bas de lundi pourrait mettre en place un échange de renversement, mais la faiblesse continue met le support du canal et la moyenne mobile à 200 jours sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.