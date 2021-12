4 principales transactions boursières du mardi : AMD, ARKK, MDB, S&P 500

Les actions ont bien rebondi lundi, bien qu’elles aient eu du mal avec un domaine clé en fin de journée. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières, y compris un aperçu des bénéfices et le S&P 500.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 1 : Advanced Micro Devices (AMD)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) faisait face à sa quatrième grosse perte en cinq séances de bourse. Mais après avoir chuté à l’ouverture, le titre a trouvé un support.

Cette fois, la moyenne mobile sur 10 semaines est intervenue et l’action AMD a atteint un creux dans l’heure d’ouverture et a augmenté. Cela a donné aux taureaux une excellente opportunité d’achat et le rebond rapide les a rassurés.

Nous devons maintenant voir si les actions peuvent revenir au-dessus du plus bas de vendredi, à 140,72 $. Jusqu’à présent, la réponse est non.

Cependant, s’il peut le faire, la moyenne mobile décroissante sur 10 jours est sur la table, puis 150 $. En revanche, gardez un œil sur le plus bas de lundi. Une rupture de cela met probablement la mesure VWAP quotidienne et la moyenne mobile sur 50 jours sous surveillance.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Ark Innovation ETF (ARKK)

Je sais que je viens de parler du ETF Arche Innovation (NYSEARCA :ARKK) la semaine dernière, mais j’ai pensé qu’il fallait une autre mention aujourd’hui.

Les actions ont ouvert près du plus bas de vendredi, mais se sont rapidement négociées en dessous, car les actions de croissance étaient à nouveau sous pression. Le fonds négocié en bourse (ETF) a atteint un creux de près de 89 $, puis a regagné le plus bas de vendredi à 91,66 $.

Cela a en fait mis en place un commerce de retournement haussier assez doux.

À partir de là, nous devons voir le stock ARKK rester au-dessus de 89 $. Cela gardera 97,22 $ en jeu, suivi de plus de 100 $.

Ark vient-il de fond? Il est probablement trop tôt pour le dire, mais l’action d’aujourd’hui est certainement encourageante. Cela aide qu’il ait fermé près du sommet de la journée.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : MongoDB (MDB)

Actions de MongoDB (NASDAQ :BMD) étaient sous pression aujourd’hui avant la publication de ses résultats après la clôture. Cela signifie-t-il que de mauvaises nouvelles sont en route ?

Pas nécessairement. Mais cela montre à quel point les investisseurs craignent de détenir des actions de croissance en ce moment, en particulier après la façon dont nous avons vu quelques autres réactions post-bénéfices se dérouler.

Les actions chutent en dessous du niveau de 435 $, qui a été un soutien au cours des derniers mois. Mais avant les bénéfices, nous devons actualiser une partie de ce mouvement.

À la hausse, un mouvement réussi commence par un recul de plus de 450 $. Cela ouvre la porte à toute une série de moyennes mobiles, y compris le 10 jours et le 10 semaines. Au-dessus de ces mesures et la moyenne mobile à 50 jours est sur la table. Au total, la zone de 500 $ devrait être un obstacle difficile pour le stock de MDB s’il y parvient.

À la baisse, cependant, il existe un niveau de remplissage des lacunes proche de 406 $, suivi des moyennes mobiles sur 200 jours et 50 semaines juste en dessous de 400 $. Une rupture de ces mesures pourrait remettre sur la table le niveau hebdomadaire du VWAP.

Top trades pour demain n°4 : S&P 500 ETF (SPY)

Last but not least, regardons le S&P 500 via l’ETF le plus couramment utilisé : le FNB SPDR S&P 500 Trust (NYSEARCA :ESPIONNER).

Ce matin j’ai écrit :

« En revanche, ils aimeraient voir un recul de plus de 460,30 $. C’est le plus haut de vendredi, mais cela ramènerait également l’action au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui a été une résistance active.

Pendant un petit moment, le SPY a franchi cette marque et la moyenne mobile à 10 jours. Mais tout comme elle a continué à le faire, cette moyenne mobile reste une résistance active.

Bien qu’il soit positif de voir le SPY au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et du niveau de rupture de 453 $, nous devons effacer les 10 jours pour avoir une poussée soutenue à la hausse. Si cela se produit, cela ouvre la moyenne mobile sur 21 jours et le plus haut de la semaine dernière à près de 456,50 $.

À la baisse, cependant, une cassure de 453 $ doit mettre les investisseurs sur leurs gardes pour un plongeon jusqu’au plus bas de la semaine dernière. Perdre cette marque à 448,92 $ pourrait vraiment faire mal aux taureaux, surtout s’il clôture en dessous de ce niveau.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.