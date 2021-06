4 principales transactions boursières du mardi : ARKK, CRSR, BIGC, MRNA

La journée de lundi a été lente et quelque peu agitée sur les marchés américains, bien que la technologie ait enregistré de beaux gains. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Principales transactions boursières de demain n ° 1 : Ark Innovation ETF (ARKK)

le Fonds d’innovation Ark (NYSEARCA :ARKK) est considéré comme un leader parmi les valeurs de croissance, donc le voir atteindre ses plus hauts niveaux en plus d’un mois est certainement encourageant.

Faisant son sixième gain au cours des sept dernières séances de bourse, les actions franchissent maintenant les moyennes mobiles de 50 et 200 jours. À partir de là, je veux voir si Ark peut s’étendre jusqu’à la moyenne mobile de 21 semaines, puis jusqu’au niveau de 130 $.

S’il rencontre des problèmes à partir d’ici, je veux voir certaines de ces moyennes mobiles clés servir de support.

Par exemple, si ARKK échouait aujourd’hui et s’inversait, je voudrais voir les moyennes mobiles sur 50 semaines et 21 jours tenir comme support. Si ARKK devait se rallier à la moyenne mobile de 21 semaines et reculer, je voudrais voir les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours se maintenir comme support.

En dessous de 110 $, et nous pourrions revoir le test ETF à 100 $.

Meilleures transactions boursières de demain n° 2 : Corsair Gaming (CRSR)

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR) a explosé plus haut, franchissant la résistance clé à 35 $. Cependant, il est également loin des sommets de la session. Maintenant quoi?

L’endroit où le stock CRSR a été rejeté est intéressant. C’est là que le retracement de 61,8% et la résistance à la baisse (ligne bleue) entrent en jeu.

À la baisse, j’aimerais voir 35 $ devenir l’ancienne résistance et le support actuel. À la hausse, cependant, attendez-vous à un mouvement jusqu’au plus haut de lundi. Cela met plus de 45 $ en jeu et plus précisément, la zone de 48 $ à 50 $.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : BigCommerce (BIGC)

j’ai appelé Gros commerce (NASDAQ :BIGC) avant l’ouverture et les actions ont été en feu toute la journée. L’action a donné lieu à une rotation mensuelle de deux fois supérieure à 61 $.

Au milieu du mouvement, les actions ont également effacé la moyenne mobile de 21 semaines. Ce nom a été balayé par le douloureux marché baissier des actions de croissance. Cependant, il se négocie beaucoup mieux depuis les plus bas.

À partir de là, j’aimerais voir les actions se maintenir au-dessus des moyennes mobiles de 10 jours et de 21 semaines, ainsi que le niveau de deux fois plus mensuel.

Du côté positif, cela peut sembler gourmand. Cependant, recherchons un rallye jusqu’à la moyenne mobile de 200 jours et le niveau de 70 $.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Moderna (MRNA)

Moderna (NASDAQ :ARNm) a connu une journée difficile lundi, chutant d’environ 5,2 % sur la journée.

À partir de là, nous devons voir une sorte de rotation plus élevée, même si cela prend quelques jours. Le maintien de la moyenne mobile sur 10 jours est un bon test, en particulier après le fort rebond de lundi. Mais nous avons besoin d’une sorte de suivi à la hausse. Si nous l’obtenons, 220 $ et plus ne sont pas hors de question.

À la baisse, une cassure du plus bas de lundi met 189 $ et la moyenne mobile de 21 jours en jeu. Et pour vous dire la vérité, ce ne serait pas un endroit horrible pour un éventuel dip-buy.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.