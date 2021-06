4 principales transactions boursières du mardi : Bitcoin, BIIB, YETI, COUP

in

Les actions ont été touchées à l’ouverture lundi, mais l’action n’a pas vraiment conduit à grand-chose dans les deux sens. Les taureaux ont endigué l’hémorragie, mais n’ont pas réussi à augmenter de manière significative les actions Indice S&P 500 plane près des sommets de tous les temps. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) les investisseurs n’obtiennent pas encore le type de rebond qu’ils souhaitent, car la crypto-monnaie a lutté contre beaucoup de volatilité au cours des dernières semaines. Bien qu’il soit loin des plus bas, il est toujours bien en dessous de son plus haut historique.

En parcourant les graphiques dimanche soir, j’ai remarqué le déclin du Bitcoin.

Cela inclut sa cassure forcée en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et son incapacité à la récupérer. Puis un autre rejet des 200 jours et l’incapacité de récupérer les moyennes mobiles de 10 et 21 jours. Trois séries consécutives d’aigus inférieurs n’arrangent pas les choses.

Maintenant, nous voyons le “look lourd” de Bitcoin car il s’appuie sur le support de la tendance haussière. Si ce niveau ne parvient pas à soutenir l’action, nous pourrions rapidement assister à une rotation hebdomadaire à la baisse en dessous de 34 160 $.

Si tel est le cas, nous pourrions assister à un test du plus bas de mai suivi d’un support proche de 30 000 $ et de la moyenne mobile sur 50 semaines.

À la hausse, les taureaux ont besoin de voir Bitcoin récupérer les moyennes mobiles de 10 et 21 jours.

Principales transactions boursières de demain n° 2 : Biogen (BIIB)

Biogène (NASDAQ :BIIB) a reçu l’approbation de la FDA pour son médicament contre la maladie d’Alzheimer, permettant à l’action de monter en flèche lundi.

Je ne dis pas que l’analyse technique est la seule voie à suivre en matière de trading et d’investissement. Cependant, je dirai que cela devrait absolument faire partie du processus. Les actions ont explosé jusqu’à l’extension de 161,8% avant de reculer considérablement par rapport aux sommets. Maintenant, quelle autre méthode aurait permis une telle précision pour atteindre le sommet d’aujourd’hui ?

Dans les deux cas, l’extension de 161,8% reste l’objectif haussier à atteindre. Si c’est le cas, 500 $ et plus est le prochain niveau à surveiller.

À la baisse, j’aimerais que les actions BIIB détiennent la zone de 350 $ à 375 $. Je sais que c’est un large éventail, mais c’est la zone de résistance précédente. Si le stock peut le trouver comme support, c’est de bon augure pour Biogen.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Yeti (YETI)

Ce matin, j’ai signalé une évasion dans Yéti (NYSE :YÉTI) et les actions n’ont fait que gagner du terrain tout au long de la session.

L’action a dépassé les moyennes mobiles de 10 et 21 jours et a augmenté chaque semaine de plus de 89,08 $. L’action a rapidement franchi la résistance de 90 $, puis a atteint de nouveaux sommets historiques.

À partir de là, voyons si nous pouvons obtenir une véritable rotation et une cassure plus élevée, mettant potentiellement en jeu l’extension de 161,8% et la zone de 100 $.

En cas de baisse, méfiez-vous d’une baisse des 89 $ à 90 $ qui ne tient pas comme support. Revenir en dessous de cette zone met en jeu la moyenne mobile à 21 jours, puis à 50 jours.

Top Trades pour demain n°4 : Coupa Software (COUP)

Le dernier mais non le moindre est Logiciel Coupa (NASDAQ :COUP), qui rapporte les bénéfices après la clôture. Le titre a vraiment souffert depuis qu’il a atteint de nouveaux sommets en février.

Les actions sont de retour dans la clé de 230 $. Jusqu’à récemment, ce domaine a été pris en charge.

En cas de réaction haussière, voyons si nous pouvons revenir au-dessus de cette zone et jusqu’à la moyenne mobile à 50 jours. Cela peut aider à changer le ton sur Coupa et, espérons-le, remettre les taureaux dans le siège du conducteur.

En cas de réaction baissière, un passage en dessous de la moyenne mobile à 10 et 21 jours semble probable. Cela pourrait mettre le plus bas de mai en jeu près de 219 $, tandis qu’une clôture en dessous de ce niveau pourrait mettre 200 $ sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.