4 principales transactions boursières du mardi : Bitcoin, F, AMC, GME

Les marchés ont ouvert en hausse lundi et ont presque immédiatement baissé. Cette semaine pourrait être agitée et sans traction, avec une réunion de deux jours de la Réserve fédérale sur le pont et une expiration quadruple de sorcellerie vendredi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a eu du mal ces derniers temps. Il est tombé en panne le premier week-end de décembre. Bien qu’il ait récupéré ces pertes, Bitcoin a lutté pour la traction.

Chaque pop modeste a été vendue et Bitcoin n’a pas été en mesure de récupérer la moyenne mobile de 10 jours. Pour l’instant, la moyenne mobile à 200 jours a été un support.

S’il échoue, il pourrait ouvrir la porte pour une plus grande chasse d’eau inférieure. Cela mettra-t-il 41 000 $ en jeu? Cela pourrait certainement.

À la hausse, cependant, Bitcoin doit effacer 50 000 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Si c’est possible, cela met en jeu la résistance à la tendance baissière et la zone de 53 000 $ à 54 000 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Ford (F)

Gué (NYSE :F) l’action a fait une percée majeure vendredi, rassemblant près de 10 % sur la journée et clôturant près des plus hauts. Lundi, c’était tout le contraire avec des actions en baisse de près de 5%.

Pour l’instant, l’action est bloquée en dessous du niveau de rupture de 20,50 $. Je veux voir Ford tenir au-dessus de ce niveau.

Nous avons vu une baisse par rapport à l’extension à long terme de 261,8% et pour moi, ce n’est pas trop surprenant. Cependant, s’il peut se maintenir au-dessus de 20,50 $, je pense que les taureaux garderont le contrôle.

Cela laisse le niveau de 21,25 $ en jeu. Au-dessus du plus haut de vendredi, et le niveau de 23 $ est sur la table. C’est l’extension de 261,8% de la fourchette actuelle.

Meilleures transactions boursières pour demain n°3 : AMC Entertainment (AMC)

Meme-land se fait écraser aujourd’hui, avec Divertissement AMC (NYSE :AMC) en baisse de plus de 15% sur la journée. GameStop (NYSE :GME) n’a pas trop bien fonctionné non plus, chutant de près de 14% lundi.

L’action dans le stock AMC n’est pas trop surprenante. Les actions ont enregistré une série de plus hauts plus bas au cours des derniers mois. Ensuite, la zone de 33 $ à 35 $ a échoué en tant que support, tandis que les moyennes mobiles à 200 et 10 jours se sont transformées en résistance.

En sortant maintenant du récent creux, l’action AMC teste la mesure mensuelle du VWAP. Je n’accrocherais pas un salaire de deux semaines à ce niveau, mais si nous obtenons un rebond, voyez comment l’action AMC gère le niveau de 29 $.

S’il continue à baisser, voyons comment se comporte cet ancien sommet proche de 20 $. Il y a quelques jours à peine, j’ai dit que ce niveau pouvait être en jeu, même s’il n’en avait pas l’air à l’époque. En dessous, cela pourrait mettre les moyennes mobiles sur 21 et 50 mois sur la table.

Top Trades pour demain n°4 : GameStop (GME)

Je ne suis pas très partisan des cornes – en particulier la mienne – mais ce matin, j’ai également noté que GameStop semblait vulnérable après la clôture de la semaine dernière.

En dessous du plus haut du troisième trimestre, l’action GME cherche à trouver sa place. S’il peut récupérer ce niveau, voyez comment il gère 159 $, qui était le plus bas de la semaine précédente et le point de rupture dans les échanges récents.

Si le milieu de 130 $ n’agit pas comme support, la moyenne mobile sur 21 mois pourrait être en hausse de près de 115 $, suivie d’un test potentiel de 100 $.

Plus de 159 $, et GameStop a toujours les mains pleines, car un certain nombre de moyennes mobiles se profilent au-dessus.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.