4 principales transactions boursières du mardi : Dogecoin, Z, COIN, NVDA

Après une fin puissante la semaine dernière, les actions ont ouvert en baisse lundi. Cependant, ils sont rapidement passés en territoire positif peu après l’ouverture et avant une semaine de résultats chargée. Dans cet esprit, examinons maintenant certaines des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Dogecoin (DOGE-USD)

Évasion ou feinte ? Jusqu’à présent, c’est ce dernier lorsqu’il s’agit de Dogecoin (CCC :DOGE-USD). La crypto-monnaie a commencé la journée en force, atteignant un sommet de 27,24 cents.

Le mouvement est sorti de la moyenne mobile de 200 jours, soulignant que cette moyenne mobile reste toujours une résistance comme elle l’était plus tôt ce mois-ci. La résistance à la baisse (ligne bleue) est également toujours en jeu, même si Dogecoin a temporairement franchi cette marque aujourd’hui.

L’échec de l’évasion est décourageant pour les taureaux, mais il y a encore de la promesse. Par exemple, Dogecoin tient toujours la barre des 25 cents, ainsi que la moyenne mobile de 10 jours, 21 jours et 50 jours, ainsi que la mesure quotidienne du VWAP.

En dessous de tous ces niveaux, on pourrait remettre 20 cents en jeu.

À la hausse, cependant, un passage au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours ouvre la porte à 30 cents ou plus.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Zillow (Z)

Zillow (NASDAQ :Z) a été pris dans une mauvaise tendance à la baisse. Il a augmenté en février et a tendance à baisser depuis.

Il y a cependant de bonnes nouvelles, malgré une baisse d’environ 10 % de l’action lundi matin.

Premièrement, l’action tient toujours la barre des 85 $. Honnêtement, j’aurais préféré que l’action tombe en dessous de cette mesure puis la récupère, nous donnant une position longue avec un risque de baisse mesuré. Cela ne s’est pas produit, et c’est OK.

Deuxièmement, il y a une tonne de volume ce jour-là et le titre détient toujours un support. C’est un autre avantage.

Enfin, il y a une divergence sur la lecture Williams %R, qui n’est pas quelque chose à troquer uniquement, mais lorsqu’elle est combinée à d’autres observations, elle peut nous donner un indice sur la situation.

Ceci est une question difficile. Les taureaux agressifs peuvent être longs par rapport au plus bas de ce mois et chercher un rebond plus haut. Mais parce que nous sommes dans une tendance baissière, je ne saute pas de mon siège pour devenir long.

Je préférerais voir un jour intérieur et haut ou un écart en dessous du plus bas de lundi et une reprise avant d’être long. Je veux juste un peu plus de preuves, compte tenu de l’historique de négociation de l’action.

Une autre panne pourrait placer Zillow à sa moyenne mobile de 200 semaines.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Coinbase (COIN)

Le commerce des crypto-monnaies a été bien meilleur ces derniers temps et donc, il a été bien meilleur pour Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) également.

Vendredi, les actions ont grimpé en flèche par rapport à leurs principales moyennes mobiles, mais ont clôturé tout près de la résistance de 280 $. Cependant, la séance de lundi a connu un fort suivi, car l’action défie désormais le plus haut du troisième trimestre à 294 $.

Si l’action COIN peut effacer 294 $, cela ouvre la porte aux retracements de 50 % et 61,8 %.

S’il est rejeté de la zone de 294 $ à 300 $, voyons si 280 $ peuvent servir de support jusqu’à ce que la moyenne mobile sur 10 jours rattrape son retard. Sinon, cela pourrait remettre en jeu la zone de 255 $ à 260 $.

Top trades pour demain n°4 : Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ :NVDA) alimenté plus haut pendant l’été, mais a trébuché en septembre.

La semaine dernière, Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) nous a donné un commerce incroyable.

Cela m’a incité à rechercher un long échange sur Nvidia, qui a également porté ses fruits.

Si l’action NVDA clôture au-dessus de 220 $, voyons si l’action peut défier la résistance de 230 $. Nous aurons peut-être besoin d’un retrait mineur à un moment donné de celui-ci, mais une cassure de plus de 230 $ pourrait mettre en place un test du niveau de 250 $.

Une cassure en dessous de 205,11 $ – le plus bas de la semaine dernière – place Nvidia en dessous de toutes ses tendances à court et à moyen terme et est un très mauvais regard pour les taureaux à court terme. Les taureaux plus conservateurs ne voudront pas voir les actions perdre les moyennes mobiles de 10 semaines et 50 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.