4 principales transactions boursières du mardi : FSLY, SOFI, TDOC, CLOV

in

Les marchés ont connu des difficultés lundi, mais c’est encore près des niveaux records pour la plupart des indices. La saison des résultats bat encore son plein, les gros titres ne manquent donc pas. La Réserve fédérale publiera son procès-verbal de la dernière réunion plus tard cette semaine. Cela ne manquera pas de susciter des échanges de sentiment, car les investisseurs ne peuvent en avoir assez. Le QE est là depuis des années, et perdre pourrait être une proposition effrayante. Faire preuve de prudence ici est sain d’esprit. Avec tout cela à l’esprit, il y a quelques transactions boursières de premier plan pendant ce gâchis.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Rapidement (FSLY)

Comme pour la plupart de nos choix aujourd’hui, Rapidement (NYSE :FSLY) l’action du cours de l’action ne correspond pas à son compte de résultat. Les statistiques financières fournies par la direction ne justifient pas cette sanction. L’action FSLY est en baisse de 70% depuis octobre dernier, mais les résultats financiers sont en plein essor.

Les revenus ont triplé en quatre ans et ils ne saignent pas d’argent. Ils sont presque à des flux de trésorerie d’exploitation positifs. Pendant ce temps, ils perdent toujours de l’argent et ce n’est pas grave tant qu’ils génèrent une croissance des revenus. Le plus important est que le rapport prix-ventes (P/S) est maintenant légèrement inférieur à 15, ce qui est loin de 50. La baisse de février a fait en sorte que les propriétaires ont désormais des attentes plus réalistes.

Cela dit, le graphique soutient également cette notion. Les plus bas d’août à 33,80 $ devraient se maintenir. Celles-ci ont été extrêmement cruciales pendant deux ans. Le stock de FSLY a échoué là-bas en septembre 2019. Ensuite, les taureaux ont éclaté à partir de là en mai 2020. Ici, nous le testons à nouveau et l’hypothèse est qu’il tiendra. Ainsi, le processus de creux est vivant et constitue une opportunité commerciale de swing décente.

Top des transactions boursières de demain n°2 : Sofi (SOFI)

Il y a un effet d’implosion qui ravage de nombreux stocks de mèmes. SoFi (NASDAQ :SOFI) est en baisse de 4,7 % aujourd’hui et de 29 % depuis début juin. Mais certains des téléscripteurs comme celui-ci ont en fait des fondamentaux pour sauvegarder le stock. Ce n’est pas le cas d’une idée d’entreprise mousseuse qui attend d’être commercialisée. SOFI existe depuis une décennie. Par conséquent, les investisseurs apprendront à mieux respecter les mauvais jours.

En attendant, il y a des lignes à trader cette semaine. La première ligne importante à retenir dans ce déluge est le plus bas du 13 mai. L’action y a fortement rebondi et s’est redressée de près de 70 %. Il ne s’agit pas de garantir une répétition de la performance maintenant, mais il est important que les taureaux la défendent bien.

Le perdre ouvrirait la conversation sur une autre baisse de 10 à 13 % à partir de là. Gut dit que les taureaux feront le nécessaire pour tenir. Gardez à l’esprit que son premier jour de trading était de 13,94 $, donc ces niveaux ont un historique. Il est probablement trop tard pour paniquer maintenant pendant si longtemps. Il vaut mieux chercher des entrées à court terme qui pourraient se transformer en paris à long terme.

Les meilleures transactions boursières de demain n°3 : Teladoc (TDOC)

Téladoc (NYSE :TDOC) a reçu un énorme coup de pouce de la pandémie. Il était compréhensible de chasser la poule aux œufs d’or à l’époque. Maintenant, c’est tout le contraire car le stock de TDOC ne semble pas pouvoir enchaîner suffisamment de bougies vertes pour arrêter ce désastre.

Il est en baisse de 52% par rapport au plus haut de février, mais c’est ici que cela devient intéressant. Le combat est maintenant entre le fait qu’il s’agisse d’un stock meme-ish et d’une entreprise solide à l’avenir. Je me range du côté de ce dernier parce que la preuve est dans le pudding.

Si j’ai raison, alors cela vaut le mieux que le faible revenu puisse tenir. Il est intéressant de noter qu’il s’est également tenu le 13 mai. Paniquer maintenant est une erreur, tout comme le fait d’aller à fond. J’imagine que c’est un bon point de départ pour les swing traders et les investisseurs à long terme.

Les graphiques soutiennent la thèse technique et le P&L les perspectives commerciales. La direction a triplé son chiffre d’affaires en trois ans. Et après cette longue glissade, le cours de l’action porte désormais très peu d’écume. Le ratio P/S est maintenant de 11,5, soit un tiers de ce qu’il était en février. Les propriétaires restants sont très probablement des mains fortes.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 4: Clover Health (CLOV)

En accord avec le thème du mème, notre dernier choix aujourd’hui est Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). Celui-ci ne manque pas de controverse de l’attention que Chamath Palihapitiya a apportée. Parmi les gros titres, les investisseurs ont perdu la trace de la croissance de l’entreprise.

Par conséquent, le stock de CLOV est également sur les patins pendant des mois. Il est en baisse de 60% par rapport à son incroyable pic de juin. Cela n’a pas d’importance à court terme car le combat est plus fini maintenant. Les taureaux tentent de maintenir un plancher proche de 7,68 $ par action. Il y a tenu le 19 juillet, et un peu plus haut depuis lors sur plusieurs tests.

L’hypothèse est qu’elle tiendra à nouveau pour une base. Les traders rapides peuvent le faire, mais avec des stops serrés. Perdre le soutien ouvrirait la porte à de nouvelles ventes. L’inconvénient peut s’étendre encore de 10 %. Les investisseurs peuvent utiliser cet effort pour initier des positions de départ. Laisser de la place pour ajouter est plus logique maintenant.

Mon inquiétude serait de l’effet extrinsèque que la baisse des indices pourrait avoir sur le stock de CLOV. À long terme, la croissance des revenus est suffisante pour réfuter les arguments « c’est une fraude » qui circulent.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.