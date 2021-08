4 principales transactions boursières du mardi : GE, AMD, WISH, BABA

Les actions continuent de planer près de leurs sommets à l’approche du mois d’août et continuent de s’effondrer tout au long de la saison des résultats. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : General Electric (GE)

General Electric (NYSE :GE) a commencé à se négocier lundi après son fractionnement d’actions 1 pour 8, envoyant des actions de 12 $ à 14 $ jusqu’à 100 $. Malheureusement, les actions de GE ont chuté d’environ 3% ce jour-là.

GE avait des milliards d’actions en circulation, donc j’obtiens le fractionnement inverse. Mais il semble que la division inversée vers 100 $ était la mauvaise façon de procéder. Pourquoi maintenant une division 1 pour 6 et ouvrir le stock au milieu des années 70 ? De cette façon, 100 $ servent de cible.

Peu importe maintenant – c’est la situation dans laquelle se trouve le stock, quelle que soit notre opinion.

Les actions s’éloignent également de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui s’est produit la semaine dernière après les bénéfices malgré des résultats solides.

Maintenant, nous devons garder un œil sur la zone de 96 $ à 98 $, ainsi que sur la moyenne mobile de 200 jours. Cela peut offrir aux taureaux une opportunité d’achat décente si le stock y parvient.

À la hausse, cependant, 115 $ devient la prochaine cible si l’action est capable de dépasser la moyenne mobile de 50 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Advanced Micro Devices (AMD)

C’est fou ça Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) a chuté sur les bénéfices, malgré des résultats solides et des perspectives impressionnantes. Ou le fait qu’il s’agissait d’un rallye après une année de consolidation, alors que Nvidia (NASDAQ :NVDA) était assis près de nouveaux sommets.

À tous égards, nous avons maintenant reçu quatre jours robustes d’action à la hausse. Certaines personnes m’ont critiqué quand j’ai dit que 115 $ pourraient être en jeu, c’est-à-dire l’extension de 161,8%. Bien sûr, pour y arriver, nous avions besoin d’une poussée vers de nouveaux sommets et au-dessus de 100 $.

Eh bien, nous avons cela et certains. Je réduirais une partie de cette position boursière AMD si j’étais longue en tant que transaction et que je cherchais 115 $ sur une nouvelle poussée. En dehors de cela, celui-ci est désormais un candidat à l’achat à la baisse.

Plus précisément, je parle des baisses de la moyenne mobile sur 10 jours, suivies de la zone de 99 $ à 100 $.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : ContextLogic (WISH)

Actions de ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) font du bruit aujourd’hui, bondissant d’environ 5% lors de la séance de bourse de lundi. L’action a subi une forte décoloration par rapport à ses sommets du début de l’année, mais a fait du bon travail pour dépasser la résistance à la tendance baissière (ligne bleue).

La zone de support précédente près de 15 $ s’est maintenant transformée en résistance. Après la dernière baisse, l’action WISH a maintenu le niveau de 9 $ et essaie de franchir plusieurs moyennes mobiles clés.

Si les actions peuvent récupérer les moyennes mobiles de 21 jours et de 50 jours, cela pourrait mettre un autre mouvement vers 15 $ en jeu.

Bien sûr, s’il ne peut pas le faire et que ces moyennes mobiles agissent comme une résistance, alors 9 $ sont de retour sur la table. Sur une clôture inférieure à 9 $, la zone 7,50 $ à 8 $ devient une zone d’intérêt potentiel.

Top Trades pour demain n°4 : Alibaba (BABA)

Le dernier mais certainement pas le moindre est Alibaba (NYSE :BABA). Les investisseurs restent préoccupés par celui-ci alors que les régulateurs chinois continuent de sévir contre les actions technologiques.

Cependant, la situation est un peu plus complexe que cela. Non seulement Alibaba doit publier ses résultats mardi matin, mais l’action rebondit maintenant à son point de rupture précédent.

Sur le graphique hebdomadaire ici, notez le rebond agressif de l’action par rapport au plus bas de la semaine dernière, car elle remonte maintenant vers 200 $ et la moyenne mobile sur 200 semaines. Il est également en train de revenir au support précédent de la tendance baissière (ligne bleue).

Cela pourrait constituer une situation décisive à court terme. Un retour à plus de 200 $ pourrait déclencher un mouvement vers la zone des 210 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines. Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 21 semaines est en jeu. Peut-être plus important encore, ce type de rallye donnerait au support préalable la chance d’être à nouveau un support. C’est en référence à la zone de ventilation que j’ai mentionnée plus tôt (près de 200 $).

Si la réaction post-bénéfice est baissière, le plus bas de la semaine dernière est sur la table à près de 180 $. Une clôture en dessous qui pourrait placer le plus bas de mars 2020 sur la table à près de 170 $ et cela signifierait que le support précédent (200 $) est désormais une résistance.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD et NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.